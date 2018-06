Instan a nuevos diputados a ejercer real representación del pueblo

El exconstitucionalista José Antonio Moreno Rufinelli instó a los diputados electos, que asumirán funciones el 1 de julio, a ejercer la representación que tienen ante el pueblo y a no dejarse llevar por sus intereses.

"No es la banca, es la representación que tienen", dijo Moreno Rufinelli al inicio de su intervención ante la presencia de 50 diputados electos, quienes participan de una capacitación en la sala de sesiones sobre derecho constitucional y el rol del parlamentario.



Moreno Rufinelli pidió cuidado a los parlamentarios a la hora de tomar decisiones a través de los votos. Mencionó que las negociaciones son las más peligrosas porque se negocian intereses, no cuestiones fundamentales.



Lamentó que la herramienta del diálogo entre los parlamentarios y la ciudadanía sea la menos utilizada a la hora de tomar decisiones. También instó a no usar la representación de la Cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura para fines oficiosos.



Los diputados jurarán como parlamentarios el sábado 30 a las 9:00 y asumirán funciones el 1 de julio.