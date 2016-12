Viaje masivo hacia el interior

Miles de pasajeros estuvieron en la Terminal de Ómnibus de Asunción ayer para viajar al interior del país. Según el director Julio Benítez, fácilmente superaron las 130.000 personas y el movimiento fue mucho mayor que en Navidad, durante todo el día.

Hasta las 2:00 de este sábado se estuvo registrando un intenso movimiento en la Terminal de Asunción, con muchas más salidas hacia el interior que llegadas a la capital del país. En comparación con el año pasado, la cantidad de gente fue mucho mayor el día de ayer y desde tempranas horas inclusive. “En Navidad recién después del mediodía tuvimos aglomeración de gente; esta vez fue ya desde el amanecer hasta la madrugada de hoy”, afirmó el director Julio Benítez, en conversación con ABC Color.

Con respecto al panorama de esta mañana, comentó que ya disminuyó bastante el flujo de pasajeros hasta le momento. En el mes de diciembre, según el conteo realizado ayer a las 18:00, más de 2.400.000 personas utilizaron la Terminal de Ómnibus de Asunción. “Y hay que resaltar que todavía falta sumar las planillas de gente que ingresó después de ese horario, puesto que hasta la madrugada hubo demasiada”, declaró Benítez.

Denuncias por mal servicio

Dos empresas de transporte de pasajeros fueron denunciadas por ofrecer un mal servicio el día de ayer. En primer lugar, El Tara, que va hasta Quiindy. El reclamo fue porque los choferes no alzaban personas que iban hasta Paraguarí o Carapeguá, siendo que esta linea no ofrece servicio directo y no tendría por qué dejar a otros pasajeros sin el servicio, según el director de la Terminal.

La otra empresa denunciada fue Asunción Norte, que dejó esperando a 80 pasajeros que debían ir hasta Rosario, por más de cinco horas. Ambos quejas serán remitidas a la Dirección Nacional de Transporte.