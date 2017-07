El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, reiteró que Stiben Patrón fue preso por presión política y criticó a la Fiscalía porque no avanza la investigación acerca de quién dio la orden de atropellar la sede partidaria.

ETIQUETAS

Alegre habló sobre la prisión domiciliaria que concedió la Cámara de Apelaciones al dirigente liberal Stiben Patrón, quien estaba recluido en la cárcel de Emboscada por el proceso abierto que afronta por la supuesta elaboración de bombas molotov el pasado 31 de marzo, fecha en la cual se registraron incidentes en la capital tras la decisión de los 25 senadores que habían aprobado la ilegal enmienda constitucional para lograr así la reelección del presidente Horacio Cartes.

Dijo que le resulta una verdadera satisfacción que Patrón esté nuevamente con su familia y criticó que su único “pecado” sea haberse enfrentado a las intenciones del mandatario. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento el Ministerio Público no investigue quién dio la orden para que policías atropellaran la sede del PLRA la noche del 31 de marzo, ocasión en que mataron al dirigente liberal Rodrigo Quintana.

“No hay ninguna investigación sobre quién dio la orden para atropellar el PLRA. Esta investigación está parada, no se avanzó nada. No hay cruzamiento de llamadas. No ha tenido acompañamiento de la Fiscalía ni del Poder Judicial. Estas condiciones son bastante preocupantes”, expresó Efraín en contacto con radio ABC Cardinal.

En esta causa está imputado como único autor del homicidio del joven dirigente el suboficial ayudante Gustavo Florentín.

Fueron incluidos en el proceso, pero por la toma violenta del baño de damas ubicado en la zona del estacionamiento del local, el comisario Tomás Paredes Palma, imputado por inducción a un subordinado a cometer hecho punible, porque bajo su dirección se perpetró el atraco, y el oficial Guido Amarilla, escopetero de la Agrupación Especializada, imputado por tentativa de homicidio doloso, porque realizó disparos de balines de goma a corta distancia.