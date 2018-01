IRP está ajustado a la ley, dice viceministra

La viceministra de Tributación, Marta González, defendió el Impuesto a la Renta Personal (IRP) muy criticado por ciertos sectores y asegura que el formulario que se utiliza fue bastante simplificado para mejorar su uso.

La funcionaria dijo a ABC Cardinal que desde el inicio de su gestión se buscó y se sigue buscando el diálogo con todos los sectores, pero no que no aceptarán presiones para incumplir con la ley del IRP.

“Todas las medidas que se fueron adoptando en estos años y el IRP están estrictamente ajustadas a la ley. En la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación) existe un equipo jurídico altamente calificado. Cuando hay sectores con resistencia nos aseguramos a someter a consideración incluso de la Abogacía del Tesoro”, resaltó.

Sobre la postergación de la vigencia del impuesto, dejó en claro que no se trata de un retroceso, sino que “es la prueba más contundente y fehaciente de que Hacienda escucha al sector privado”.

Expuso que siempre hay grupos de contribuyentes que no quieren pagar sus impuestos, lo que explica la resistencia a la vigencia de ciertos tributos. Sobre la crítica al formulario del IRP, sostiene que no hay ningún reclamo al respecto que sea atendible. “El formulario a ser usado desde marzo es sumamente simplificado con relación al anterior”, por lo que no ven necesario hacer modificaciones.

Argumenta que si los sectores no están conformes con las disposiciones, hay que que cambiar la ley. “No podemos aceptar que el contribuyente incumpla. Si hay una decisión generalizada de cierto sector de no pagar el impuesto, hay que cambiar la ley, no hay otro camino”.

Recomienda al siguiente gobierno que se cree una nueva ley que estipule un impuesto que se aplique directamente sobre los ingresos. Una tasa del 10% y que vaya incrementándose de acuerdo a los ingresos como lo hacen en países de la región.

Premios para funcionarios de la SET

Sobre la controversia desatada por las multas que son destinadas a fiscalizadores de la SET, la viceministra dijo que se trata de un derecho que está establecido en la ley y que se erige como un estímulo para los trabajadores, que los pueda mantener alejados de la corrupción.

"Yo trabajo 12 a 14 horas incluso los fines de semana. ¿Por qué tendría que renunciar a un derecho que la ley me otorga? (...) Es un mecanismo de estímulo a los funcionarios".