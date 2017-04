Junta rechaza instalación de semáforos en Mallorquín

Por Sara Fleitas, corresponsal

JUAN LEÓN MALLORQUÍN. La Junta Municipal rechazó un proyecto del intendente Mario Noguera, por el cual se pretendía instalar semáforos en dos sectores de la avenida del mismo nombre.

ETIQUETAS

El pliego de bases y condiciones para llamado a licitación por concurso de ofertas para la adquisisción y colocación de semáforos, fue rechazado por unanimidad, a sugerencia de la Comisión Asesora de Legislación, en una sesión extraordinaria, el pasado 21 de abril.

Según los ediles, lo más urgente es la colocación de pasos peatonales y carteles que prohiban el estacionamiento frente en la vía pública y que obstaculizan el tránsito. Además, dijeron que frente a las instituciones educativas solo en horas picos, hay aglomeración de vehículos.

A su vez la comisión de Hacienda dictaminó que el documento no establece el parámetro de precio, ni el mínimo ni el máximo de lo que se pretende invertir en el concurso de ofertas, además se requiere de un informe técnico para saber si será la solución para la problemática de la avenida Dr. Mallorquín. El concejal Gustavo Benítez(PPQ), dijo que lo más importante es urgente sería señalizar la doble avenida, establecer los pasos peatonales y carteles donde se prohiben estacionar . Según él, este pedido no se adecua ala necesidad del municipio. Por su parte, el concejal César López (FG) manifestó que uno de los semáforos que se pretende instalar frente al colegio Espíritu Santo no es necesario, ya que en el lugar se aglomeran vehículos, solo en horas pico.

El concejal Manuel Ortega (ANR) se adhiere a la opinión de su colega López y dijo que la la colocación de semáforo solo obstaculizaría el tránsito, ya que en horarios que no sean de entrada y salida, las automovilistas se estarían quedando en fila innecesariamente, y que por las noches se constituiría en un peligro, por la falta de seguridad en la zona. Sugirió la contratación de un zorro más, ya que con eso se solucionaría el inconveniente. El llamado a licitación ya se había publicado en la página de Contrataciones públicas, pese a no ser aprobado por la Junta Municipal. El monto total es de G 500.000.000.