La interminable espera

El rescate de los menonitas secuestrados no se considera siquiera como posibilidad; únicamente se espera la liberación, considerando que los familiares cumplieron las exigencias de los criminales, señaló el padre Cristian Paiva, de San Pedro.

"Ya está pasando mucho tiempo y no fueron liberados. Estamos esperando", expresó el padre Cristian Paiva, cura párroco de Santa Rosa del Aguaray, en contacto con ABC Cardinal, en relación a los menonitas secuestrados por el grupo criminal EPP, Franz Hiebert y Bernhard Blatz, cuyos familiares aguardan la liberación desde hace dos semanas. Con cada día que pasa, la ansiedad y la angustia aumentan.

El párroco rogó que “el Norte sea prioridad para el nuevo Gobierno” y refirió que las autoridades actuales no han hecho lo suficiente para ofrecer alternativas. El presidente de la República, Horacio Cartes, había prometido en su primer discurso como mandatario que el grupo criminal EPP no marcaría su agenda; sin embargo, su gobierno quedó marcado por cifras récord de plagios simultáneos y días de cautiverio de las víctimas.

Paiva recalcó que los familiares se han fortalecido bastante con las movilizaciones y el apoyo de la ciudadanía. Comentó que son muy cautos a fin de evitar errores, pero que de alguna manera están buscando a los cautivos para ver si no los han liberado en alguna parte.

Los menonitas han entregado víveres por el importe de US$ 25.000 a familias humildes de Concepción y barrios de Asunción como Pelopincho, de la Chacarita, en donde incluso esto creó una división entre sus pobladores, algunos decidieron aceptar los alimentos y otros no se quisieron prestarse al chantaje del grupo criminal. A pesar de cumplir con la supuesta exigencia y no dar detalles al respecto, no han tenido noticias de los secuestrados.