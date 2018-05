Legisladores se comprometen a impulsar ley de protección a periodistas

En el Hotel Guaraní se llevó a cabo este martes la primera reunión del año para impulsar la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de DD.HH.

Participaron los diputados y senadores electos del PLRA Víctor Ríos y Amado Florentín, así como el senador reelecto Hugo Richer (FG) y la diputada electa por Patria Querida Rocío Vallejos. También fueron invitados legisladores colorados, pero ningún representante asistió.



Los presentes se comprometieron a trabajar en una normativa que brinde seguridad a los periodistas que reciben amenazas a raíz del cumplimiento de su rol informativo.

Debate

Durante la reunión, se acordó instalar un debate en torno a la necesidad de contar con una normativa que proteja la labor periodística. Actualmente, existe en el Congreso Nacional un proyecto de ley presentado en 2017 por la diputada Olga Ferreira (independiente) y que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de DD.HH.



Noelia Díaz, secretaria general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, manifestó que urge la creación de un mecanismo que determine si el periodista entra o no en el programa de protección y que además investigue y esclarezca las amenazas a los trabajadores de prensa.



Citó como ejemplo al periodista Cándido Figueredo, quien desde hace años vive bajo un régimen de seguridad, ante la amenaza de muerte por parte de un sector del narcotráfico de frontera, específicamente, Pedro Juan Caballero.



"Hay un organismo público que se estaba generando y yo creo que no pasa por ahí, de crear nuevamente otra institución pública. Acá no es problema de falta de institución ni falta algún brazo ejecutor. Ya están los juzgados y está el Ministerio Público", indicó, por su parte, el diputado Ríos.



Entre los organismos internacionales que participan del debate se encuentran la Federación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Open Society de Londres. También colaboran la Oficina del Alto Comisionado de las NN.UU., Amnistía Internacional y Buenos Vecinos, además de Codehupy y Tierra Viva.

Conclusiones parciales

Díaz expresó que existe una especie de consenso para "arrancar de cero" con la ley, atendiendo a los cuestionamientos que existen en torno al proyecto existente, aunque no descartó que la propuesta sea utilizada como base para una nueva ley.