Limpiavidrios: Policía no puede seguir con “parches”

La Policía Nacional necesita una política compartida con otras instituciones que erradique el problema de los limpiavidrios, según Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas. “Espantar a los limpiavidrios de ese lugar es un parche”, acotó.

En contacto con ABC Cardinal, la comisaria Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, explicó el procedimiento que realizan los agentes en relación a los limpiavidrios. Este -afirmó- es como un parche temporal que no soluciona el problema de fondo.

“Que esté con un trapito en una esquina no es un delito; lo que dice la ordenanza es llevar a la comisaría, comunicar a la Fiscalía, entonces ellos no preguntan: ‘¿Qué delito cometió?’. Le decimos que es una violación a una ordenanza municipal. Entonces, lo que se hace es aplicarle una multa que no sabemos si el limpiavidrios puede pagar o cuándo la va a pagar”, explicó Ledesma.

Aseguró que lo ideal es que haya una verdadera política que provenga de la Municipalidad de Asunción y que sea interinstitucional, porque allí están involucrados niños, adictos e incluso embarazadas, por lo que se necesita que todas las organizaciones trabajen en conjunto para brindar una salida real.

“Nosotros tenemos que entender que existe una voluntad de la Policía de buscar una solución, no hacer un parche. Estar en una esquina y espantar a los limpiavidrios de ese lugar es un parche. Nosotros tenemos que ver primero si lo que ellos consideran trabajo es un trabajo y hacer políticas que puedan dar soluciones finales a estos casos todos juntos”, concluyó.

El debate sobre la problemática de estas personas en situación de calle se reabrió luego de una riña entre juez y una limpiavidrios que se hizo viral.