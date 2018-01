Liz celebra sus trece años

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

SAN LORENZO. Liz Ávalos, quien fue la primera niña en recibir un trasplante de corazón en el 2012, cumplió hoy 13 años. Su deseo es que le mejoren la casa y en especial su habitación para llevar una mejor calidad de vida.

ETIQUETAS

Liz fue sometida a la compleja operación cuando cuando tenía 7 años a causa de una cardiopatía dilatada en estado terminal, celebró su cumpleaños en compañía de su abuela-mamá, doña Rufina de 66 años y su hermano Marco Antonio de 15 años.

La menor tuvo una descompensación la última semana y fue internada durante dos días. Según su abuela, fue a causa de que su celular sufrió una avería y ya no tiene solución, y como toda adolescente quedó muy afectada. La adolescente sueña con tener un celular nuevo que le sirve como distracción y se mantiene en contacto con sus compañeras y amigas, ya que por su condición vive prácticamente encerrada en su domicilio.

Liz vive en una casa ubicada en el barrio Reducto que fue cedida por la Senavitat, sin embargo la casa que ya tiene sus años padece de filtración de humedad, que podría comprometer su salud. Ña Rufina comentó que se le hace difícil costear la reparación de la vivienda, debido a que no le alcanza con la venta de remedios refrescantes y con la casilla que a veces puede surtir mediante donaciones.

Lamentó de igual manera que hace tres años gestiona la pensión para adultos mayores y hasta ahora no cuenta con el beneficio, “Una señora me dijo que seguramente no me sale porque soy liberal”, dijo.

La vivienda de Liz está rodeada de malezas, basuras y agua servida que se acumula en una calle abandonada, la mejor debió ser internada por dengue en dos ocasiones, por ello la abuela solicita que el intendente Albino Ferrer envíe una cuadrilla de limpieza.e colorado Albino Ferrer que envié una cuadrilla de limpieza.