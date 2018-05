Llanistas presentan sus candidatos para presidir el Senado

"Ancho" Ramírez, Blas Lanzoni y Dionisio Amarilla son los candidatos para presidir el Senado por parte de los liberales llanistas, según Fernando Silva Facetti. “Creemos que lo correcto es que sea un opositor”, indicó.

Esta mañana, Fernando Silva Facetti adelantó que los candidatos para presidir el Senado en el siguiente periodo, por parte de los liberales llanistas, serían Juan “Ancho” Ramírez, Blas Lanzoni y Dionisio Amarilla. “Evidentemente, creemos que cualquiera de estos tres serían buenos candidatos”, explicó.

Agregó que lo importante es que sea un candidato opositor, sin importar el partido o movimiento. Silva Facetti mencionó también que en Diputados los colorados no necesitan de los votos de la oposición para elegir un presidente, pero con una “negociación en conjunto” también se puede conseguir espacios para el PLRA.

En otro momento, aseguró que no va a dar quórum para la sesión en que debería jurar Horacio Cartes, pero que "no hay forma de evitar que lo haga. Salvo que no tengan los votos para aceptar la renuncia”, acotó. Con respecto a qué posición asumió su bancada, indicó que hay “diferencia de criterios” sobre el asunto.