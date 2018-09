Cables sueltos y calles inundadas tras las lluvias

Con el clima lluvioso, la falta de un sistema de desagüe eficiente y el estado calamitoso de las calles, varias arterias de Asunción se vuelven peligrosos obstáculos para automovilistas y transeúntes. Vecinos exigen solución al intendente Mario Ferreiro.

Circulando sobre la avenida Eusebio Ayala y girando a la mano derecha –yendo del centro– por la calle Job Von Zastrow (doble sentido), que lleva directamente al acceso del Mercado Abasto, se ve desbordado y las aguas le invadieron en su totalidad. En este momento, está dificultando enormemente la circulación de los peatones y automovilistas, como es el caso de un conductor que quedó atrapado en medio del raudal, denuncian los vecinos de la zona.

En Asunción la mayoría de los sectores de la ciudad no cuentan con el servicio de desagüe pluvial. Las aguas de lluvia se escurren por las calles y avenidas, y con el paso de vehículos se van destruyendo.

Peligro de electrocución

"Lluvia, conste que sin vientos fuertes, árbol en contacto con el agua y ramas chicoteando los cables. Resultado, cable de media alta tensión en el agua, por suerte después de amanecer, los vecinos pudieron darse cuenta con la explosión, y alertar a la gente que acudía a su trabajo. El día que se electrocuten una docena de transeúntes, la Municipalidad de Asunción, seguramente se preocupará de resolver este bolsón de agua que se forma con cada lluvia a una cuadra de Eusebio Ayala, cerca del Multiplaza", denunciaron un grupo de vecinos: Ángel Vaesken, Omar Fretes, Rafael Franco y Gilberto Arriola.

Este caso, se replica tras cada lluvia en el sitio. "La limpieza, del desagüe no aguanta una lluvia, porque la tubulación fue estrangulada con cada vereda rebajada que se construyeron sobre ella, en la Avda. Eusebio Ayala. A la ANDE no la podrás culpar porque una tormenta no se la puede atajar, pero el agua acumulada con la reconstrucción del desagüe se puede evitar. ¿Qué más dato necesita el intendente?", enfatizaron los afectados.