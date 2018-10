Mario Abdo y Cartes no pactaron encuentro, dice Centurión

Daniel Centurión, asesor político de la Presidencia, asegura que no se pactó ningún encuentro entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado.

En contacto con ABC Cardinal, Centurión relató que hace unos 20 días se iniciaron los diálogos entre el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y Pedro Alliana, presidente de la ANR, para tratar sobre la reinstitucionalidad de la Junta de Gobierno; “a partir de ahí surge la llamada del presidente del partido con el presidente de la República”, en la que se acuerda un encuentro entre ambos, expuso.

Lea más: Marito y Cartes dialogan para la “paz partidaria”

Asegura que de lo único que se habló en la reunión fue de cuestiones institucionales del Partido Colorado. En ese contexto, Alliana le pregunta al mandatario si estaba dispuesto a hablar con Horacio Cartes, a lo que este responde que no había problema alguno; fue así que se dio el diálogo telefónico entre ambos, relata Centurión. “Fue una charla breve, cortés, amena. No se habló de un encuentro particular entre ambos, se habló de continuar esta conversación y esta agenda de institucionalización del partido”, dijo.

Centurión expuso que “no hay un costo de transada, como se dice. Acá se habló sobre la inclusión y la unidad del Partido Colorado, después absolutamente nada”. Sostiene que lo que se pretende es que el Partido Colorado “tenga vida y participación de todos los factores internos. Que se pretenda incluir algunos temas que buscan beneficiar a un sector, terminar este proceso de unidad”.

Finalmente, advirtió que si en este proceso se “pretende beneficiar a un grupo o a una persona en particular, esto cae. La unidad del Partido Colorado será en base a una agenda institucional. Que los tramposos se preparen para que sus narices se den contra el piso”.