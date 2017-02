No descarta la Presidencia

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, reconoció que insistentemente mencionan su nombre como candidato a la Presidencia. Aclaró que “no tengo esa obsesión”, aunque recalcó que aún es temprano para definir posturas con miras a las próximas elecciones.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, visitó esta mañana los estudios de radio ABC Cardinal, ocasión en que fue abordado sobre varios puntos, entre ellos la constante mención de su nombre como posible candidato a la Presidencia de la República por la oposición.

El jefe comunal no descartó ni confirmó que se decida a encabezar una chapa en las elecciones de 2018. “No puedo negar que voy a estar en la danza de las candidaturas; (pero) todavía está muy dinámico el escenario”, sostuvo.

Consideró que a estas alturas “ni siquiera se saben las reglas de juego”. “Entonces la gente que dice 'Mario Ferreiro puede ser, si no hay reeleccion; si hay, no... 'Si el PLRA no se recompone de sus problemas internos, (Mario) puede ser la solución para superar ese problema... Son especulaciones”, manifestó.

Aseguró que actualmente ni siquiera se encuentra trabajando con miras a los próximos comicios. “Les aclaro, con la conciencia tranquila, que no trabajo en ese sentido; sí trabajo por la consolidación de nuestro equipo para tener presencia en la mesa de decisiones, en la oposición”, refirió.

Tras inicialmente mostrarse aún distante de una candidatura, luego observó que “a veces en política lo que uno desea no es lo que termina ocurriendo”. “Pero no tengo esa obsesión, no estoy pendiente de ese plazo perentorio”, agregó.

Garantizó que inclusive no tendría problemas en alejarse nuevamente de la política, una vez que culmine su periodo como intendente. “Si yo saliera de la intendencia en cuatro años -ojalá que por la puerta grande- y volviera a mi profesión, no sería ningún problema. No sería el final de mi vida no haber llegado al puesto más importante de la República”, insistió.

Meses atrás, Mario Ferreiro había anticipado que “escucharía” propuestas en caso de que la oposición lo quiera como candidato a presidente.