Marito dice “no a ladrones”

SAN JUAN NEPOMUCENO. El aspirante presidencial Mario Abdo Benítez (ANR) acusó a dirigentes colorados de Caazapá de “callar injusticias y recibir migajas de Cartes”. Lamentó que los ricos “compren impunidad” y dijo que no quiere como aliados a “ladrones”.

El senador colorado disidente y precandidato a la presidente por el movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, afirmó en esta ciudad del departamento de Caazapá que “el delincuente no es colorado, el delincuente es delincuente, es ladrón y hay que nombrarle por su nombre en la República del Paraguay”. Estas declaraciones las brindó durante el mitin político organizado en el tinglado municipal de la ciudad de San Juan Nepomuceno para la presentación de dos precandidatos del Movimiento Colorado Añetete. Para la Gobernación se presenta Elbert Benítez, y para diputado, Blas Candia.

En un momento de su discurso, Abdo señaló que los dirigentes políticos locales se están callando “como piedras” porque reciben “migajas del gobierno”. “No se animan a defender a su pueblo, no se animan a defender a su partido”, dijo Marito.

Añadió que no quiere un Paraguay “donde no se respeta la institucionalidad, donde el poderoso puede hacer lo que quiera en nuestro país. No quiero un país donde los pobres van presos por robar una gallina y los poderosos se pasean libremente, con total impunidad, pero como víboras nos tienen miedo”, dijo en Guaraní.

Siguió diciendo que esta semana “los poderosos” del departamento le estarán cuestionando en las radios locales. Aseguró que justamente este hecho le demostrará que están en el camino correcto. Insistió en que no quiere como aliados en el Partido Colorado a los que han “robado y defraudado la esperanza de nuestro pueblo”, refirió, pese a tener en sus filas a algunos como el diputado José María Ibáñez (ANR).

Agregó que no vino a Caazapá o a San Juan Nepomuceno para perder sino para ganar e instalar a Blas Candia como diputado, así como a Elbert Benítez como gobernador. Afirmó que lo único que tiene Horacio Cartes “es plata”, no obstante añadió que él también tiene “para sus caprichos”. “Jajotapiata platape”, desafió el candidato a sus adversarios políticos.