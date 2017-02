Unos 60 pagos irregulares

El fiscal a cargo de la investigación al expresidente de la ANDE Carlos Heisele indicó que son al menos 60 los casos de indemnizaciones irregulares a propietarios de inmuebles, pero solo encontraron pruebas de 17 hasta el momento.

José Dos Santos es el fiscal a cargo de la imputación a Carlos Heisele. El agente del Ministerio Público indicó que está convencido de la existencia de hechos punibles y que la expectativa de pena es de hasta 10 años de prisión. “Es un caso grave de lesión de confianza”, manifestó en ABC Cardinal esta mañana.

Además, según declaraciones del fiscal Dos Santos, en total serían más de 60 los casos de indemnizaciones irregulares a propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la línea de 500 kV, que une Itaipú y Presidente Hayes. Sin embargo, manifestó que solo se han reunido pruebas para demostrar los primeros 17 hasta el momento.

Con respecto a las declaraciones de Heisele, quien se mostró sorprendido ante la imputación, el agente del Ministerio Público aseguró que desde un principio se reunieron y el exdirectivo le relató su versión. Además, según Dos Santos, el abogado defensor también siempre tuvo acceso a la carpeta fiscal. "Incluso ellos propusieron diligencia y la realizamos", resaltó.

Según el Ministerio Público, a pesar de tener la autorización para ingresar en los inmuebles de los propietarios renuentes, Carlos Heisele, presidente de la ANDE, en su carácter de administrador de la entidad autorizó el pago indebido de indemnizaciones, cuyos montos eran mayores que los fijados por el Departamento de Topografía de la ANDE y que con dicha acción causó un perjuicio patrimonial de G. 9.451.992.829.

Algunos millonarios pagos que aparecen como irregulares son: G. 3.180.000.000 a la firma Bertipaglia, que debió recibir solo G. 61.146.000 por servidumbre de electroducto, según la tasación oficial realizada por el Departamento de Topografía; G. 1.495.000.000 a la firma Inmobiliaria Agropecuaria Santa María SRL, que debió recibir la suma de G. 673.516.436; G. 1.300.000.000 a Ubaldo Cantero, que debió recibir G. 254.174.172; G. 3.500.000.000 a la firma UniMarket SA, representada por Luis Antonio Saccarello, cuando debió recibir G. 1.199.982.190.

"Si yo soy presidente de la ANDE y el Departamento de Topografía me indicaba que tenía que pagar 61 millones en concepto de indemnización, el propietario pide 41.500 millones y me recomiendan que pague menos otra vez, es evidente que algo tiene que haber. No puedo hacer la vista gorda", señaló en un momento el fiscal.

En la imputación también se incluyó el doble pago por un inmueble. Juana F. Centurión recibió G. 195.000.000 pese a que el anterior propietario, Dieter Seifert, ya fue indemnizado y que advirtió eso cuando vendió la propiedad.