Memorias LGTBI: respeto contra el terrorismo

[OPINIÓN] Ejercitar la memoria sería una actividad ideal en estados democráticos. Aparentemente, nuestra sociedad está regida por ese sistema; sin embargo, desde diferentes rincones del trópico escuchamos denuncias que atentan contra la libertad.

Como fosforitos en Navidad se prenden los árboles del Chaco, la frontera narcopolítica avanza sedienta por apropiarse de las tierras cultivables, la salud pública empeora y la burocracia aumenta, mientras en el Senado recortan fondos en educación para blindar su estructura, recorriendo las calles del centro en motos y armas apuntándonos.

No obstante, un sector de la sociedad, los proclamados a salvaguardar la institución familiar, los dogmas biológicos y los versículos religiosos (donde según recuerdo, más allá de todo, debe primar el amor), intenta dividir para seguir gobernando.

La clase política paraguaya, en su mayoría, es conservadora. Ignora los problemas reales que desangran nuestra geografía y usan sus esfuerzos en condenar la libertad de una vida distinta a sus planteamientos medievales de poder feudal.

No queda ya tiempo de repetir esas prácticas.

Todo haría pensar que la dictadura nunca terminó.

Reivindicando a las víctimas del régimen stronista, partiendo de un caso conciso, la coalición LGTBI (Lesvianas, gays, personas transexuales, bisexuales e intersex) del Paraguay, encabeza las actividades por el mes de las 108 memorias, con el lema: "Contra el terrorismo de Estado, dignidad y resistencia LGTBI”.

“Es fundamental entender el proceso de creación de nuestro movimiento. Históricamente, no nos sentíamos parte de la sociedad paraguaya. Con la caída de la dictadura, por fin tuvimos la esperanza de que los derechos llegarían para nosotros. En septiembre del 2009, asociaciones organizadas y activistas independientes, entregan una ofrenda en el Panteón de los Héroes, recordando el asesinato del comunicador Bernardo Aranda (hecho que inició detenciones arbitrarias, torturas y la represión contra toda persona considerada inmoral), reivindicando que este mes sea llamado el mes de las memorias LGTBI”, explica Erwin Augsten, activista y gestor de la coalición.

“Pensando en una fecha nacional y simbólica que visualice las luchas de este colectivo -el 30 de septiembre-, día de la publicación de una carta denunciando las prácticas del régimen ante ese asesinato, solicitamos en el 2013 la consideración del pedido mediante un proyecto de ley, nunca analizado y encajonado”, refiere Carolina Robledo, integrante de la organización.

De todos modos, esta fecha de memorias, se toma desde las asociaciones que defienden los derechos de este sector, para valorar el ejercicio del respeto imparcial.

“Nos encontramos cada vez más firmes. Si bien existen algunos compañeros y compañeras con mayor visibilidad que otros, la organización trabaja con fuerza. Cada uno desde sus organizaciones de base, tiene posturas, que pueden resultar distintas, de todas formas, la lucha por nuestros derechos y el respeto como tal, son los mismos”, enfatiza Robledo.

14ª marcha por los derechos LGTBI

Como hace varios años y como punto de culminación de las actividades del mes, donde participan artistas, profesionales, activistas y público en general, se llevan a cabo intervenciones, espectáculos culturales, debates, conversatorios, talleres, fiestas y reuniones. La marcha que aglutina a todos los miembros de la coalición es el enclave colorido que expone las reivindicaciones.

“Esta actividad plantea nuestros objetivos políticos. Usamos nuestras herramientas para incidir en la sociedad y cada vez más gente colabora”, expone la activista.

“A diferencia de los grupos conservadores, pertenecientes a grupos religiosos, que irónicamente desde su odio nos atacan, planteamos actividades artísticas, recreativas, divertidas y de análisis, donde todos y todas participan. En lugar de usar el odio y la intolerancia, preferimos el arte, la diversidad y el color”, asegura.

“Estado retrógrado”

A pesar de ciertas concesiones políticas que deberían potenciarse, los estamentos estatales, buscan paliar el progreso en cuanto a los derechos LGTBI.

“Los logros son mínimos, si los comparamos con las legislaciones de la región. Hay mayor incidencia de la prensa sobre el tema y también de otras organizaciones sociales, así como gran parte de la ciudadanía, que entiende que defendemos por sobre todo, la dignidad humana”, señala Augsten.

“Quienes ocupan cargos políticos, como Eladio Loizaga, abiertamente declarado en contra de los derechos LGTBI, dan muestra de prácticas fascistas”, sentencia Robledo.

Con la coyuntura que abre las puertas, ventanas y cualquier otro recoveco en la arena electoral del próximo año, la misma señala: “Desde nuestras bases hay mucho interés, un caudal movilizador grande, aunque a pesar de las distintas posturas, aún no tenemos una línea definida. Tocamos el tema, pero no nos centramos en eso, buscando afianzar los protocolos existentes, como la asistencia en salud a las personas transexuales, o las visitas de lesbianas en las cárceles. No exigimos nada más que respeto a la integridad humana. Por eso hablamos de terrorismo, porque eso es lo que existe hoy”.

“Este gobierno es de derecha y conservador. Se siente cómodo aplicando el poder así. Yo no creo que el Paraguay sea conservador, son ellos quienes hacen lo posible por mantener el régimen. Por eso sus reacciones de odio y rechazo; es ahí donde radica la importancia del debate para perder el miedo, porque finalmente, somos mayoría”, analiza Carolina.

La marcha de mañana

Mañana es la marcha de clausura a las actividades por el mes de las 108 memorias. Partirá de la escalinata de Antequera, donde desde las 11:00 se presentarán distintos espectáculos. Recorrerá algunas calles del centro de Asunción y llegará a la plaza O'Leary, donde la actividad continuará y leerán el manifiesto de este año.

“Lo esencial es invisible a los ojos…”, dice una reconocida frase literaria que aprendí de niño. Pareciese ser que en este país la realidad es invisible ante los ojos de quienes se aferran al poder y en una gigantesca contradicción moral, no les tiembla un dedo para destruir nuestros recursos, recortar presupuestos sociales, atentar contra nuestra salud y educación, permitiendo zonas libres para la mafia y dividiendo todo a su paso.

Deberían ser sensatos, procurar el deleite de sus ventajas, porque el tiempo del terrorismo se agota, dando paso a los días donde el respeto y la dignidad son posibles, ya que las memorias no olvidan y nosotros, seguiremos dando vueltas por acá.