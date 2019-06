Méndez, “candidata de nadie”

Alma Méndez, una de las ternadas a la Corte, dijo que “no es candidata de nadie” y que valora el reglamento que permite la selección del Consejo de la Magistratura.

Méndez conversó este lunes con radio ABC Cardinal y negó ser una de las recomendadas del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. “Primero dijeron que era candidata de Cartes, después del Presidente y después del Vicepresidente”, manifestó.

En otro momento, consideró “una lástima” que no haya sido pública la sesión en que calificaron a los candidatos a la Corte. Los consejeros dijeron que no permitieron la transmisión pública de la sesión para no herir la sensibilidad de los postulantes.

Méndez indicó en relación a esto que entiende que la vida de los postulantes y ministros de la Corte “va a ser expuesta” y defendió el proceso en cuanto la existencia ahora de al menos un reglamento para la selección. “Es una lástima que no haya sido pública (la sesión del Consejo de la Magistratura). Estamos conscientes de que nuestra vida va a ser expuesta”, sostuvo.

En otro momento, Méndez manifestó que el Estado debe dar soluciones de fondo y no populistas en que el Poder Judicial es el último que interviene y debe dar solución. Reconoció que dentro de este poder existe mucho por mejorar y que eso llevará tiempo.

“Yo soy una persona que tiene que respetar la Constitución y la ley. No podemos solucionar los problemas de otros sectores del Estado. El Estado mete funcionarios pero quiere que el Poder Judicial solucione los problemas causados”, añadió.

Por último, sobre la estabilidad de los funcionarios públicos, dijo que están protegidos por la Constitución en cuanto a sus años de trabajo, por lo que el Estado debe cerciorarse “de que entren los mejores”.

“Tenemos que ocuparnos y preocuparnos de cuando entran los funcionarios de que sean idóneos (...) Mientras tengo un derecho constitucional (a los funcionarios públicos) tengo que cerciorarme de que entren los mejores”, concluyó.

Los otros dos ternados para la Corte son Linneo Ynsfrán y Carolina Llanes. Uno de los tres ocupará el sitio que dejó Raúl Torres Kirmser, que se jubiló.