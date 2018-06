Mignarro habla de gente que “fastidia”

La senadora liberal Blanca Lila Mignarro dijo que está firme en su decisión de no dar quórum si es que se convoca a una sesión para tratar la renuncia del presidente Cartes. Aseguró que hay gente que “está fastidiando”. Por sus antecedentes, hay dudas.

“Nadie habla de ese tema (el tratamiento de la renuncia de Cartes) en el Congreso. Yo hace cuatro meses dije que no iba a dar el quórum y que no iba a votar. A eso se sumó la recomendación del partido hace un mes y medio, más o menos, y bueno, entonces yo ya he dicho y es mi posición y no sé quién está en esta usina de rumores y está queriendo fastidiar. A mí realmente nadie me habló”, expresó Mignarro en conversación este jueves con radio ABC Cardinal.

A la legisladora no le favorecen sus antecedentes hacia el cartismo. El año pasado había dicho que “ni el papa Francisco” iba a hacer que votara por la enmienda ilegal que impulsaba el presidente de la República, para al final terminar votando a favor.

El senador Juan Carlos Galaverna dijo ayer que podría haber “novedades” sobre el tratamiento de la renuncia de Cartes para que este pueda jurar como senador activo.

“Con el senador Calé yo no hablo (...) No sé nada (de venta de votos al cartismo)”, respondió Mignarro sobre una eventual negociación con el senador colorado.

Para la legisladora del PLRA, no se convoca a una sesión porque el oficialismo no tiene aún los votos para que se acepte la renuncia del Presidente. “La primera vez vi que faltaron votos. No se convoca, no piden convocar porque no tienen los votos. Es mi opinión personal. Puedo estar equivocada”, concluyó.