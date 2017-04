Ministerio de Salud advierte sobre reacciones respiratorias

El Ministerio de Salud advirtió acerca de las reacciones respiratorias ocasionadas por cambios bruscos de temperatura que se están dando en nuestro país y da recomendaciones en casos de afecciones como laringitis y rinitis alérgica.

Según la cartera sanitaria los cambios bruscos de temperatura son considerados uno de los factores importantes para las reacciones respiratorias. Señala entre las manifestaciones más frecuentes los estornudos, tos y goteo nasal. En caso de presentarse estas manifestaciones, se recomienda como medida preventiva evitar dar besos, pasar la mano, compartir el mate o los cubiertos.

Se aconseja practicar hábitos de higiene como el lavado de manos, higienizarse antes de comer y preparar los alimentos y después de utilizar el baño para evitar la propagación del virus. Los cuadros respiratorios, en su mayoría, producto de los cambios climáticos, se observan con mayor frecuencia entre los meses de marzo a agosto, periodo que es donde se asienta el frío.

Cuando se suscitan cambios bruscos del clima, como el descenso abrupto de la temperatura, las personas, principalmente aquellas que cuentan con algún antecedente alérgico, fácilmente entran en descompensación si no están protegidas y no mantienen un control estricto con su médico de confianza, señala. Afirma que la automedicación no debe consentirse bajo ningún sentido, debido a que puede complicar el cuadro en vez de mejorarlo. Ante los síntomas de fiebre (mayor a 38°), dolor de garganta, tos, dolores musculares y articulares, congestión y secreción nasal, malestar general, falta de apetito, dolor de cabeza, fatiga y dificultad respiratoria, se debe recurrir al servicio de salud más cercano.

Una laringitis puede desencadenar en un cuadro obstructivo por alergia, al igual que una bronquiolitis y el asma, este último clasificado como enfermedad crónica con un importante índice de mortalidad si no es tratada en tiempo y forma. La rinitis alérgica es otra afección que requiere vigilancia de un especialista. En este grupo se halla el resfrío común que trae consigo constipación nasal y secreción permanente. Para no propagar el virus a las personas y a los objetos, es aconsejable utilizar tapaboca si se halla con síntomas respiratorios.