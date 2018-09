Mujer queda atrapada en rejilla de una vereda

La pierna izquierda de una mujer que transitaba por una vereda del microcentro quedó atrapada entre las rejas de una instalación subterránea que sería de la ANDE. Terminó con tres dedos fracturados. ¿Quién es responsable de estas instalaciones?

Hay quienes las evitan como a la misma muerte. No las pisarían por nada del mundo y si ven una hasta son capaces de cruzar la calle o seguir entre los autos, solo para evitar caminar encima de una de las rejillas que cubren las fosas en las veredas del centro de Asunción.

Lo que tantos peatones asuncenos temen le pasó hoy a Pilar Royg: se quedó atrapada en una de las rejillas que cubren generalmente transformadores subterráneos de la Administración Nacional de Electricidad, denominados puestos de distribución.

Ocurrió sobre Fulgencio R. Moreno entre Yegros e Independencia Nacional, aproximadamente a las 10:00. Pilar hacía una caminata liviana por recomendación médica, ya que hace poco la intervinieron quirúrgicamente.

En diálogo con ABC Color, comentó que al caer en la rejilla estuvo entre 10 y 15 minutos con una pierna entre los fierros oxidados y la otra totalmente contraída con todo su peso encima. Terminó con tres dedos del pie que quedó afuera fracturados.

Lamentó que pese a ser un peligro mortal para los transeúntes, la rejilla en la que cayó, no se haya colocado una señal advirtiendo sobre su peligrosidad. Los fierros ya aparentemente estaban averiados y alguien los había sujetado con un alambre.

“Es un milagro que no me haya pasado otra cosa. No me puedo imaginar un niño que haya metido un pie ahí, o una persona con mayor peso, o de más edad que yo”, lamentó.

Para rescatarla fue necesario el concurso de tres viandantes, que la ayudaron a librarse de las rejas que rodeaban su pierna y le impedían salir. Un móvil policial la llevó a recibir asistencia médica, ya que respondió antes que los bomberos.

¿Y quién es responsable?

Consultamos con fuentes de la ANDE, quienes reconocieron que este tipo de instalación generalmente son responsabilidad de la institución, pero dicen que también existen edificios que cuentan con similares instalaciones. No pudieron responder si esta en particular le pertenece a la institución.

También hablamos con Jorge Samaniego, director de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, quien confirmó que generalmente son puestos de la ANDE, pero por no estar seguro, dijo enviaría a unos inspectores para asegurarse a qué institución corresponde en este caso. Prometió tener más datos en la brevedad posible.