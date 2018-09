Aprueban avance de metrobús

La Comuna capitalina otorgó el permiso al MOPC para el avance del metrobús en Asunción, pero solo en el tramo 2.4, que va desde Calle Última hasta De la Victoria. Afirma que buscarán ajustar el proyecto para disminuir la afectación a los frentistas.

Tras una reunión entre el ministro Arnoldo Wiens y el intendente Mario Ferreiro, se brindó una conferencia de prensa para anunciar que la Municipalidad de Asunción brindó el permiso necesario al Ministerio de Obras Públicas para el avance del metrobús. En el acuerdo destacan que solo se avanzará en el tramo 2.4, que va desde Calle Última hasta De la Victoria, una vez culminadas las obras en Fernando de la Mora.

Además, el avance se aprobó solo en ese tramo “con condiciones muy claras”, mientras se evalúa el proyecto en las siguientes etapas, acotó Ferreiro en contacto con ABC Cardinal. Aclaró que solo fue aceptado el avance con la premisa de que permitirá que continúen solo una vez que haya culminado cada tramo, siempre respetando el cronograma previamente establecido.

Indicó además que, una vez que terminen en Fernando de la Mora, tomará aproximadamente un mes para que se inicien las obras desde Calle Última hasta De la Victoria.

Estas son algunas de las condiciones previstas en el permiso.

“En estas notas (firmadas hoy) lo que se acuerda es que esos tramos siguientes podríamos hacerlos en base a algunas condiciones. Por ejemplo, en el caso del Mercado 4, un par binario que no ocupe todo Silvio Pettirossi, sino la mitad de la calle, y el otro tramo pase a una calle paralela. Son innovaciones al proyecto que no estaban en el original”, detalló.

Indicó además que buscan disminuir el impacto a los frentistas, por lo cual primero se trabajará en las vías y luego en las veredas, para no bloquear el paso peatonal y vehicular al mismo tiempo.

“Nunca va a ser lo ideal, nunca va a haber la posibilidad de que no haya ningún tipo de molestias al frentista, eso no va a ocurrir porque no es posible hacer la obra de esa manera, pero por lo menos asegurar cuestiones que tienen que ver con el cronograma de trabajo, con modalidad de trabajo y, finalmente, con la calidad de la obra”, manifestó Ferreiro.

