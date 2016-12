Negocian votos en Diputados

El diputado Aldo Vera (AP), que integra la Comisión Permanente del Congreso, afirmó que “cualquier cosa puede pasar” en la sesión de este jueves en donde se estudiará el veto al Presupuesto 2017. Los votos siguen negociándose.

Vera conversó con radio ABC Cardinal este jueves. Primero se refirió al estudio del veto al Presupuesto de 2017 que se hará en la mañana de este jueves, desde las 11:00, en la Cámara Baja. En ese sentido, dijo que los votos para rechazar el veto de Cartes se siguen negociando y que espera que muchos legisladores oficialistas tomen conciencia para votar por el rechazo a la decisión del Ejecutivo.

“El Presupuesto no tiene el aval del contribuyente. Si el Congreso no da su aval la conclusión jurídica es que la ciudadanía tampoco lo está dando. Es una decisión unilateral del Ejecutivo”, expresó Vera. “Le pedimos a los diputados oficialistas que no nos pongan como República en esta situación. Los números dan prácticamente un empate técnico”, agregó.

En otro momento, se refirió a la posibilidad de introducir un proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección con la excusa del tratamiento del veto. Vera dijo que “no escuchó nada” pero es “algo que puede suceder”. “Estamos en Paraguay, en nuestro país han sucedido cosas jurídicas y políticamente inverosímiles”, dijo.

Diputados se reunirá desde las 11:00 de este jueves para decidir qué medidas tomar con el veto. Hasta el momento, desde el domingo entrará a regir el Presupuesto de 2016 nuevamente, hasta tanto no se llegue a un acuerdo en el Congreso. Edgardo Romero, periodista de ABC Cardinal, informó que los movimientos son intensos para determinar qué orden dará el presidente Horacio Cartes a sus leales en la Cámara Baja.