“Netflix no paga nada”

Osvaldo Ortiz Faiman, productor audiovisual, habló sobre la Ley del Fomento al Audiovisual por la cual se deberá pagar impuesto por ver Netflix. “El crecimiento de Netflix es enorme. Levanta mucho dinero de Paraguay sin pagar nada", argumentó.

ETIQUETAS

Netflix es un servicio de entretenimiento que permite acceder a películas, series y documentales en dispositivos conectados a internet.

“No fue una idea nuestra lo del impuesto a usuarios de Netflix”, dijo en primer momento en comunicación con ABC Cardinal Osvaldo Ortiz, audiovisualista, con relación a la Ley de Fomento al Audiovisual, a la cual solo le falta la promulgación del Poder Ejecutivo.

Esta ley crea un instituto para desarrollar la industria del cine en el Paraguay, y será financiado con recursos audiovisuales extranjeros, con un presupuesto básico del Estado y también autogestión, sostuvo Ortiz. “Netflix levanta mucho dinero en el Paraguay, y no aporta nada”, puntualizó.

Agregó que la iniciativa de crear un impuesto a Netflix en el Paraguay fue del Ministerio de Hacienda, porque es un IVA que no se estaba pagando. El 50% de ese impuesto será destinado a apoyar la creación de audiovisuales en nuestro país.

Lea más: Ley del Audiovisual atraerá la inversión extranjera, afirman

Aún no hay reglamentación específica que permita determinar el impuesto que deberá abonar el usuario de Netflix. Actualmente, sus tarifas van de US$ 7,99 a US$ 11,99, según el plan elegido sea básico, estándar o premium. El monto es cargado en la tarjeta de crédito del usuario y figura en el extracto como una transacción internacional.

“Vos estás haciendo ese negocio en el Paraguay; eso es lo que debería cobrar el Estado, porque de una u otra manera, es una competencia desleal a los otros negocios que están en el Paraguay”, argumentó.

Dijo, además, que esta reglamentación no será solo para la creación de películas, sino para potenciar la industria del audiovisual. “Por algo tenemos un Ministerio de Industria y Comercio, para tener gente especializada y generar fuentes de trabajo. Te aseguro que eso hoy estamos pagando con cada pancho que comemos. Sin embargo, esto que nosotros queremos crear es un ente especializado en desarrollar y promover la industria audiovisual paraguaya”, se explayó.

Lea también: Habrá impuesto a usuarios de Netflix

Manifestó que este proyecto favorecerá a la economía del país, porque además promoverá que se graben películas en Paraguay, lo cual también significa una gran inyección de dinero. “Sobre todo vamos a generar un rubro económico de impacto social que ahora está paralizado”, enfatizó.