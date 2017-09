NDF y Cartes, impugnables

Las candidatura del presidente Horacio Cartes, tanto como la de el ex mandatario Nicanor Duarte Frutos para el Senado de cara a las próximas elecciones pueden ser impugnadas, según el exlegislador colorado Hugo Estigarribia.

“Nicanor Duarte Frutos es senador vitalicio y no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, no tengo nada en contra de él, pero él no puede ser senador activo, está el antecedente de no impugnación. Pero puede ser impugnado Cartes, está en la Constitución que solo por juicio político puede ser senador, candidatarse a senador”, explicó en contacto con ABC Cardinal, el ex senador Hugo Estigarribia.

Nicanor no pudo jurar como senador activo en el 2008, teniendo en cuenta que al terminar su mandato, pasó directamente a ser senador vitalicio. La Corte Suprema de Justicia lo había habilitado, pero no lo dejaron jurar. La Cámara Alta había rechazado su renuncia a la senaduría vitalicia, lo que podría suceder igualmente con Horacio Cartes según Estigarribia.

“Los movimientos en el proceso electoral interno podrían impugnarlo, según lo que tengo entendido, o después de la generales los partidos que van a competir, si son ya candidatos de la lista del Partido Colorado”, acotó.

Comentó que otros partidos le han ofrecido candidaturas para las próximas elecciones pero que no tiene intenciones de abandonar la ANR. “Sería algo parecido a Peña con el Partido Liberal”, ironizó el ex senador.