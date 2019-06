Abogado dice que no pidió delación premiada

El abogado Jorge Bogarín negó que haya solicitado una delación premiada para los tres hijos de Darío Messer, quienes tendrían intenciones de devolver bienes a las arcas públicas para arreglar su situación penal. Dijo que Dan Messer no vive en Paraguay.

La prensa brasileña se hizo eco de los rumores. Supuestamente, los hijos de Darío Messer estarían planeando llegar a un acuerdo con la justicia por medio de la delación premiada y, en ese plan, devolverían también a las arcas públicas unos 800 millones de reales (unos 210 millones de dólares).

El abogado Jorge Bogarín, en entrevista con ABC Cardinal, reconoció que solicitó informes sobre la situación procesal de Dan Messer, uno de los hijos del prófugo Darío, a pedido de este, pero no quiso afirmar en forma contundente que fuera su abogado defensor.

El jurista recordó que en las leyes paraguayas no está contemplada la figura de la delación premiada. Además, negó que él haya hecho una propuesta de ese tipo, al menos en Paraguay.

El caso de Dan Messer es el más complicado, pues tiene orden de captura internacional a través de la Interpol. Dan, junto con sus hermanas Debora y Denise, estaría buscando blanquear su situación con la justicia y con autoridades brasileñas.

Según el abogado, solo existen conversaciones tanto en la justicia brasileña como paraguaya entre los respectivos fiscales que manejan la causa.

“Lo que a mí me pidió es que me interiorice de la causa y realicé un informe sobre la situación en Paraguay. Fiscales brasileños y paraguayos están coordinando sus esfuerzos en ese sentido. Esa información que sale de Paraguay sobre la delación premiada no es así, conversamos fundamentalmente con la doctora Liliana Alcaraz porque René Fernández acaba de volver de un viaje y me interioricé en general de la situación”, explicó el abogado Jorge Bogarín.

Insistió en que, lejos de pedir una delación premiada, lo único que hizo fue producir un informe sobre la situación procesal de Dan Messer y remitirlo a sus abogados brasileños que estaban evaluando esa situación.

Negó que Dan Messer esté viviendo en Paraguay y se comprometió a ampliar las explicaciones en otro momento, pues se encontraba realizando gestiones en los tribunales, según dijo.

Darío Messer y su hijo Dan están procesados por lavado de dinero y asociación criminal. Se presume que Dan Messer estaría en el Brasil, aunque se desconoce su paradero.

El "hermano del alma" del ex presidente paraguayo Horacio Cartes es buscado también por la justicia brasileña por supuestamente estar involucrado con el caso Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia en el Brasil.

La Fiscalía de Paraguay tiene la hipótesis de que Messer creaba empresas fantasma a través de las cuales habría recibido en bancos paraguayos más de US$ 41 millones. Se cree que este dinero le llegaba de los denominados "paraísos fiscales".

Además de Darío y Dan Messer, están procesados por lavado de dinero en Paraguay Juan Jiménez Viveros, Alfredo Granada (con sobreseimiento provisional) e Ilan Grinspun, quien se desempeñaba como administrador de las empresas de Messer.