CDE: no hubo licitación “por proceso judicial”

Javier Balbuena, de Conajzar, aseguró que no llamaron a licitación para el casino en Alto Paraná porque, cuando estaban por hacerlo, la ANNP comunicó que había un proceso judicial sobre la finca, en relación al despojo millonario en Ciudad del Este.

En comunicación con ABC Cardinal, Javier Balbuena, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), dijo que no abrieron el proceso de licitación para el casino porque, cuando estaban por hacerlo, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) les comunicó que la finca tenía un amparo judicial por uno de los puntos del contrato, "por lo que debieron parar todo". Según explicó, el proceso ya venía de hace varios años pero ellos no tenían conocimiento del mismo.

Estas declaraciones se desprenden en relación al hotel casino Hard Rock Café que se quiere instalar en la zona primaria de la ANNP, un predio de aproximadamente 12 hectáreas de extensión, que tiene un valor de US$ 185 millones.

“De parte de Conajzar, no tenemos impedimento jurídico para llamar a licitación sobre un hotel casino. En el mes de febrero o marzo aproximadamente recibí un informe de ANNP. Me dijeron que hay un proceso sobre esta finca por una medida cautelar. Yo paré la licitación, les comuniqué a los miembros y estamos esperando el informe judicial”, afirmó.

Manifestó que la Aduana sacó una resolución desafectando la zona primaria. “Nosotros no tenemos ningún impedimento judicial para llamar a licitación para un casino en Paraná; lo que no podemos es utilizar el inmueble, salvo que el Puerto diga que está en condiciones o diga permanentemente que no hay condiciones”, expresó.

Dijo que es necesario aclarar que “no estamos hablando de una venta, sino de un arrendamiento”.

El pliego de bases y condiciones

Al ser consultado si sería posible acceder a una copia del pliego de base y condiciones, respondió que ese pliego todavía no tiene el efecto de convocatoria y que la Ley de Juegos de Azar no es como la Ley de contrataciones pública. "En este caso, la Ley habla de que hay un costo para acceder al pliego y solo una vez que se haga el proceso de licitación y que fenezca el plazo para que los interesados puedan adquirir el pliego, estará a disposición de la ciudadanía", acotó.

Por otra parte señaló que hay “un error de interpretación”. "El decreto habla de que el ministro de Industria y Comercio firmaría un contrato y cita una ley —que no tengo en mente— que es la ley de Inversiones que hace referencia al proceso que cualquier empresa que quiera invertir en Paraguay puede hacer para acogerse con los beneficios de la misma. En lo que refiere al contrato de casino firmaría el presidente de la Conajzar que hasta hoy en día soy yo", finalizó.