Operativos tras clan Zacarías

La Fiscalía inició una serie de allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, Asunción y otros lugares del departamento Central ligados al clan Zacarías, en la investigación de su sospechosa fortuna. Así lo confirmó el fiscal Leonardi Guerrero.

Los allanamientos incluyen la sede de la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná, así como empresas como Gestiones del Este e Itapema Constructora, ligadas al clan. En total son siete los lugares allanados, según confirmó a ABC Cardinal el fiscal Leonardi Guerrero.

El fiscal Luis Piñánez lidera el operativo en la comuna esteña y Natalia Fúster está a cargo del despliegue en la Gobernación de Alto Paraná. Ambos son agentes de la Fiscalía de Delitos Económicos. En la ciudad de Lambaré está el fiscal Rodrigo Estigarribia.

Fúster comentó a ABC Cardinal que están buscando documentos del "área de licitación, específicamente de los 5 años anteriores, tenemos todo lo que tenga que ver con contrataciones, facturas" y otros.

La agente fiscal comentó que, además de documentos, llevarán "equipo técnicos, las computadoras y las cuestiones informáticas de donde podamos llevar informaciones importantes", pese a que la nueva administración gubernamental ya les advirtió que "ellos encontraron las computadoras sin los discos duros prácticamente y eso vamos a poder corroborar".

Al respecto, el asesor jurídico de la Gobernación, Cesar Saifildín, dijo que entregarán todos los documentos que aún obran en la institución, aunque aclaró que no son muchos, pues la mayoría de los documentos de los periodos 2013-2018 fueron remitidos el pasado 14 de agosto al Tribunal de Cuentas.

El clan Zacarías cuenta con varias denuncias, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos, ante la Fiscalía. La investigación liderada por el agente de Ministerio Público Leonardi Guerrero es contra el senador Javier Zacarías Irún, su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod; la hermana del legislador, Margarita Zacarías, y su socio comercial, Fernando Román Fernández.

Lea más: La Fiscalía abre investigación penal al clan Zacarías, a Cuevas y Amarilla

Otra denuncia también incluye al hijo de la pareja, Ernesto Javier Zacarías McLeod (que cuenta con pasaporte diplomático irregular y lleva una ostentosa vida de lujos en Europa), a la diputada Rocío Abed de Zacarías (reemplazante de Ulises Quintana) y su esposo, el exgobernador de Alto Paraná y actual diputado Justo Zacarías Irún, entre otros.

Lea más: Nueva denuncia contra el clan Zacarías

Está semana también se aprobó en la Junta Municipal la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de McLeod, ante la sospecha de malos manejos financieros. La jefa comunal esteña logró evadir durante años las fiscalizaciones de Contraloría. Mediante un cuestionado fallo judicial consiguió que sea un Tribunal de Cuentas el que supuestamente apruebe su gestión, puenteando incluso a la Junta Municipal.

Lea más: “Va a haber 41 votos” para intervención en CDE

El senador Zacarías Irún había indicado que no cuenta con una fortuna, sino simplemente con un "buen pasar". Entre sus bienes constan lujosas residencias en nuestro país y el exterior. En la lista se incluyen dos departamentos frente a la playa en Itapema, Brasil, valuados en unos US$ 300.000 y US$ 500.000. También se mencionan presuntas empresas de fachada.

Lea más: Senador Zacarías Irún y su esposa ostentan riqueza

Además de costosos vehículos, viajes por todo el mundo e incluso un avión privado, la familia Zacarías McLeod solventa la costosa vida de su hijo Ernesto Javier en Londres, Inglaterra. El joven siente fascinación por las ropas y accesorios de diseñadores europeos y es capaz de gastar más de mil dólares en una sola remera de marca.