Padres en alerta ante supuesto caso de meningitis en Ayolas

Por Miguel Rodríguez, corresponsal

AYOLAS. Padres de alumnos de la Escuela Básica Nº 1315 “San Roque González de Santa Cruz” de esta ciudad, anunciaron la suspensión de actividades académicas por la supuesta aparición de un caso de meningitis bacteriana.

Estela Velázquez, integrante del Equipo de Gestión Institucional, dijo que se reunió con los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar, y la licenciada Esther Portillo de Marecos, directora del establecimiento académico, para comunicarles que los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases, hasta que no haya un diagnóstico oficial del Ministerio de Salud Pública, y se tomen todas las medidas de prevención.

También dijo que el supervisor de Educación, licenciado Jesús Vega, y la directora Esther Portillo, son de la tesitura de no suspender las clases, pero como padres, no están dispuestos a exponer la salud de sus hijos, razón por lo que no enviarán a los mismos a la escuela en lo que resta de la semana.

Jesús Vega señaló que hasta ahora no hay un diagnóstico médico oficial, y que solamente existe una alarma generalizada de los padres que tienen miedo, por más que según el protocolo para casos de meningitis, no se deben suspender las actividades educativas. La institución, no suspenderá las clases, pero los padres se mantienen firmes en no enviar a los alumnos.

También dijo que mañana los docentes de esta institución realizarán sus tareas habituales en el Colegio Nacional de la Villa Permanente de esta ciudad, mientras que se realiza la desinfección en la Escuela “San Roque Gonzalez de Santa Cruz”.