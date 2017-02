Hartos de mentira, padres de Edelio inician vigilia

Los padres del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP hace más de dos años, inician hoy una vigilia frente a la Comandancia de la Policía, hartos de los engaños a los que son sometidos por parte de las autoridades, según dijeron.

Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio de 2014, y ya lleva 957 días en manos del EPP. Sus padres, Obdulia Florenciano y Apolonio Morínigo, llegaron este miércoles a Asunción y se instalaron frente a la Comandancia de la Policía para exigir que las fuerzas de seguridad tomen, de una vez, cartas en el asunto, en este calvario que para la familia ya lleva más de dos años.

Doña Obdulia Florenciano dijo en conversación con ABC Color que harán vigilia frente a la Comandancia hasta que reciban una respuesta convincente de parte de las autoridades con relación al caso de su hijo. La madre de Edelio contó que no reciben información alguna desde diciembre pasado, y que son ellos quienes deben buscar hablar con el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo.

“Nos prometieron muchas cosas y no nos cumplieron. Pedimos varias cosas como parte de la familia policial y como familia de la víctima. No nos cuentan nada, no nos dan información. Chembotavypa (me engañan)”, lamentó la señora Obdulia. “Tengo que llamar yo al jefe de antisecuestro (Joel Cazal). Siempre nos dicen lo mismo: ‘estamos trabajando’. No nos vamos a ir hasta que nos den respuesta. Queremos hablar con el ministro y el comandante. Si nos van a atender en una semana, entonces no nos vamos a ir en una semana”, agregó.

Después de la conversación con los medios de prensa, los padres de Edelio fueron llevados hasta la Comandancia, donde fueron recibidos por una autoridad cuyo nombre no se precisó, ya que el comandante Sotelo no se encuentra en el país.