Calé insinúa que Friedmann debe ser convocado

El senador colorado Juan Carlos Galaverna señaló que el Parlamento no puede decidir quién jurará en vez de Horacio Cartes como senador activo, porque el Código Electoral es claro en ese sentido. Según esta lógica, Rodolfo Friedmann debería ser convocado.

“La Cámara no tiene ninguna potestad para decidir sobre una decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)", manifestó el senador Juan Carlos Galaverna al ser consultado sobre el anuncio de Fernando Lugo, titular de la Cámara Alta, de que podría convocar a una sesión extraordinaria para decidir quién debe jurar en vez del presidente Horacio Cartes.

Resaltó que el Código Electoral ya contempla este tipo de situaciones en el artículo 161, que expresa lo siguiente: “En caso de renuncia, inhabilidad o muerte de algún candidato electo antes de su incorporación, le sustituirá aquel que en la lista de titulares de su partido, movimiento político o alianza lo siga en el orden respectivo”.

En este caso, es Rodolfo Friedmann, exgobernador del Guairá, el siguiente titular en la lista de senadores electos, por lo que da a entender que es él quien debe ser invitado para el juramento del próximo 30 de junio. Acotó que si Lugo está pensando en llamar a la mencionada sesión, "estará obrando desatinadamente".

El mandatario nacional, Horacio Cartes, no puede jurar puesto que su renuncia aún no fue tratada en el Congreso por falta de quórum. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó su candidatura a pesar de que la Constitución Nacional dicta que el presidente saliente debe ser senador vitalicio, la razón principal por la que los legisladores han decidido no apoyar su dimisión al cargo.