Payo escuchó reclamos de ciudadanos de Horqueta

Por Freddy Rojas Martínez, corresponsal

HORQUETA. El senador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) charló hoy con un grupo de ciudadanos de esta ciudad en la plaza José de Antequera. Escuchó el reclamo de los pobladores en materia de salud, educación, seguridad y fuentes de trabajo.

El líder del movimento Cruzada Nacional, que llegó ayer a Horqueta, desde las 10:00 horas de hoy se reunió con algunos habitantes del área rural y urbana de este distrito. El senador se sentó en el piso de la plaza y en un cuadernillo anotó las inquietudes y los reclamos de los pobladores.

Al principio del encuentro estaban en el lugar unas cincuenta personas y con el correr del tiempo llegaron más lugareños que sumaron al menos cien horqueteños. En la reunión, que se extendió hasta pasadas las 13:00 horas, algunos pobladores se quejaron de los montos que deben pagar a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) por el uso de la energía eléctrica; los campesinos pidieron tierras y jóvenes recientemente egresados de la carrera de enfermería contaron que no acceden a puestos de trabajo en hospitales y puestos de salud.

Otros ciudadanos contaron que la inseguridad aumentó en la zona, debido a los robos y asaltos que se registran en la región. Por su parte, un exdirigente del desaparecido Partido Revolucianario Febrerista (PRF), Eustaquio Barrios, le preguntó al senador por qué a los legisladores que perdieron sus investiduras y fueron condenados por enrriquecimiento ilícito no se les incautan sus bienes malhabidos.

Paraguayo Cubas respondió que es debido a que un juez nunca toma una decisión contra los diputados y senadores. En ese sentido, denunció que tanto militares como policías y algunos políticos componen una rosca mafiosa que generan la pobreza e inseguridad en el país.

También dijo que se debe realizar una lucha política y no partidaria para buscar los cambios necesarios que necesita el Paraguay. Hizo un llamado a los dirigentes de la ANR y del PLRA para observar las necesidades del país y no de sus partidos y encarar una lucha que logre el desarrollo de la nación.

El legislador de Cruzada Nacional instó a los paraguayos a unirse y salir a las calles "donde deben quedarse por una semana como mínimo para tumbar a gobiernos corruptos, como se hizo en Ucrania debido a que los votos no valen en Paraguay porque las elecciones hasta son fraudelentas", remarcó.

Sobre las quejas contra la Ande, Payo recomendó a los usuarios tomar el local ente estatal en Horqueta y no permitir el ingreso de los funcionarios a sus oficinas.

Sostuvo que para mejorar la seguridad en la zona miles de personas también deben salir a manifestarse frente a las comisarías y exigir a las autoridades del Ministerio del Interior un mejor servicio de la Policía.

Sobre la falta de trabajo de los enfermeros, Cubas indicó que el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, debe eliminar el planillerismo y así tener recursos para la contratación de personales de blanco.

Consultado sobre el respaldo a sus ideas radicales, Payo respondió que Cruzada Nacional cuenta cada vez con más adherentes. Explicó que de a poco forman grupos en el interior y en la capital del país para luchar por los objetivos políticos que pregona el senador. Reconoció que su movimiento político es anarquista e indicó que en breve se convertirá en un partido político.

Por su parte, algunos jóvenes coincidieron en señalar que Paraguayo Cubas es una esperanza para buscar cambios en el país y le preguntaron sí él se lanzaría como candidato la presidencia de la República. Cubas respondió que no y explicó que como jefe de estado nada podrá hacer debido a que el presidente no tiene el poder necesario para decidir y realizar proyectos de desarrollo. "Lamentablemente existe un parlamento nacional que traba todo y la mayoría de los diputados y senadores no responden a las necesidades del pueblo", recalcó.

Dio a entender que Mario Abdo Benítez hasta puede ser destituido del cargo para que asuma la presidencia el vicepresidente Hugo Velázquez (ANR) o Blas Llano (PLRA) teniendo en cuenta los últimos acuerdos políticos en el Congreso.