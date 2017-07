Petropar adjudicó provisión de gas licuado

Petropar adjudicó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la provisión de 2.000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo, que formarán parte de su stock para este invierno.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, informó ayer a la prensa boliviana que la empresa estatal exportará a nuestro país 4.000 toneladas de GLP, para Petropar.

Al respecto, el titular del ente estatal paraguayo, Eddie Jara Rojas, admitió que fue adjudicada una compra de entre 2.000 a 4.000 toneladas del combustible.

No obstante, aclaró que, debido a que el premio ofertado no fue el mejor (monto pagado sobre el precio de costo en origen), Petropar optará por comprar solo el mínimo del contrato; o sea, 2.000 toneladas, para un consumo de cuatro meses.

Consultado a cuánto asciende el premio ofertado, y si hubo otros oferentes⁠⁠, Jara explicó que el precio es de US$ 460 la tonelada métrica, más premio. Además, señaló que se presentó solamente YPFB a la licitación.

Preguntado cuánto va a ganar Petropar con la venta interna del producto, el funcionario aseguró que con ese precio, el ente estatal paraguayo sacará una ganancia cercana a 300 guaraníes por kilo, mientras que el estacionero gana aparte cerca de 1.000 guaraníes por kilo.

Requerido si había o no alguna alternativa a YPFB, Jara contestó: "No, porque Argentina, por ejemplo, no vende en invierno y los proveedores de fuera de la región no se presentan. De hecho, son muy caros".