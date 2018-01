Pide respeto para unidad en el Partido Colorado en Misiones

Por Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal

AYOLAS, Misiones. Sin respeto a adherentes al movimiento Añetete no habrá apoyo a los candidatos cartistas por el departamento de Misiones, señaló el maritista Pablino Rodríguez, excandidato a gobernador.

En un encuentro político, que se llevó adelante el viernes por la noche en la comunidad ayolense, el diputado nacional Pablino Rodríguez pidió a quienes trabajaron por la lista 3, que valoren el trabajo realizado en Ayolas durante las internas coloradas, porque se enfrentaron a una estructura enorme, como la Entidad Binacional Yacyretá, Emergencia Nacional, intendencias y contra el dinero de Horacio Cartes.

“Hemos vivido un ambiente de persecuciones a lo largo del departamento y de la República, muchos fueron perseguidos y echados de sus puestos de trabajo. Mucha gente no vivió tranquila durante los cinco o seis meses de campaña política y esa situación que se vivió, hoy todavía no fue restaurada. No tengo la más mínima intención de negociar con ellos (por el cartismo a nivel departamental), sin que se tenga en cuenta todo lo que pasaron nuestros amigos”, expresó Rodríguez.

Del mismo modo dijo: “No por el hecho de que seamos colorados y que la gente nos diga: 'Hoy somos todos lista 1', tenemos que estar firme, sin que se corrijan todas esas situaciones. De ninguna manera vamos hacer ni un tipo de arreglo, no se trata de ni un chantaje, pero no podemos olvidar la humillación que sufrieron muchas familias cuando se les quitó su fuente de trabajo, sus becas, sus 500 mil guaraníes que tenían como sustento y solamente por pensar diferente”.

El camarista comentó que acompañar a la lista 1 significa que debe terminar la discriminación y los privilegios en Ayolas, distribución equitativa de oportunidades; tiene que haber respeto.

“Hoy todavía ellos generan crispaciones a través de los medios de comunicaciones y ¿quiénes son los que necesitan? Finalmente, repito: “Sin respeto no hay apoyo”.