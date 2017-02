Repelentes y su uso diario

El Ministerio de Salud reitera la recomendación de usar repelentes al aire libre, pero recuerda que éstos deben ser aplicados con precaución, sobre todo en niños. Subrayan que la mejor manera de ahuyentar a los mosquitos es eliminando criaderos.

“Si bien el repelente es un producto de venta libre, éste debe ser aplicado con precaución, sobre todo en niños, siguiendo estrictamente la advertencia del etiquetado. Se aconseja el uso de aquellos que contengan Deet (por sus siglas en inglés, el ingrediente más común de los repelentes de insectos), cuyas concentraciones no superen el 30%. Aunque posee baja toxicidad, la aplicación en los infantes debe efectuarse con mucho cuidado”, señala parte del comunicado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el que recuerdan la importancia de la utilización del repelente para ahuyentar mosquitos y así evitar picaduras.

Recuerdan que estos productos no matan a los insectos. “Solo mediante la eliminación de criaderos se puede impedir que el Aedes aegypti, transmisor de los virus dengue, zika y chikunguña se siga reproduciendo”, explican y, a renglón seguido, informan que los repelentes están indicados para utilizarlos al aire libre y no para dormir, debido a su toxicidad. “Para el interior de los domicilios se recomienda el uso de mosquiteros y telas metálicas en puertas y ventanas. Espirales y tabletas deben emplearse igualmente con moderación”, advierten.

A continuación, pasan a exponer una serie de recomendaciones para el uso de estos productos:

-El repelente debe ser colocado solo sobre la piel expuesta o sobre la ropa, nunca debajo de esta.

-Luego de la aplicación lavarse las manos con abundante agua y jabón.

-Evite que el producto entre en contacto con el área de los ojos, la boca y los oídos, sobre todo si se trata de un niño.

-Nunca permita que los niños se autoapliquen el repelente. Esto siempre debe hacerlo un adulto.

-Nunca aplique el repelente sobre heridas (cortes, lastimaduras o piel irritada), tampoco bajo la ropa, solo sobre la piel expuesta o la ropa.

-Utilícelos sólo una vez al día. Si ya reaplicó el repelente tres veces seguidas, debe lavar la piel, sobre todo si se trata de niños, ya que puede ocasionar reacciones.

Contraindicaciones

-No usar los repelentes en bebés menores de dos meses de edad. Consulte a su médico si su bebé necesita protección contra insectos. Para los bebés, el mosquitero es la barrera de protección más recomendada. Puede emplearse tanto en cunas como cochecitos, dentro y fuera de la casa.

-Nunca colocar el repelente en la mochila de los niños para que estos se autoapliquen. Puede generarse intoxicaciones o daños oculares.

-No es aconsejable usar todos los días repelentes de alta concentración para ir a la escuela o colegio, no está demostrado que esto sea seguro. Lo conveniente es asegurarse que el colegio no tenga criaderos de Aedes aegypti.

-No es conveniente la aplicación de repelentes que vienen con protector solar, ya que su aplicación para ser efectiva contra el sol debe ser al menos cada tres horas, lo que podría derivar en una intoxicación, especialmente en los niños.