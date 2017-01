Plan de destituirlo es “un intento desesperado”, dice Acevedo

El senador Robert Acevedo declaró que el intento de la Comisión Ejecutiva de la ANR de impulsar su destitución, no es más que un “intento desesperado” de abrir un camino para la aprobación de la enmienda constitucional.

“Es un intento desesperado de conseguir el objetivo final, la aprobación de la enmienda para la reelección. Yo manifesté semanas atrás que no voy a dar tratamiento al proyecto y que lo voy a rechazar una vez que lo presenten en el Congreso. Creo que eso sería el motivo”, señaló el presidente del Congreso Nacional, senador Robert Acevedo, con respecto a los intentos de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Acevedo añadió que el único motivo que se le ocurre para el intento de destitución es este, pues el asunto relacionado a los supuestos mensajes de texto que envió lo considera “un tremendo disparate”.

Con respecto a los presuntos mensajes, Robert Acevedo reconoció que al observar el primer texto consideró que podría ser de él, pero al ver más mensajes tiene la “absoluta certeza” de que fueron montados.

En otro momento, el senador recordó que nuestra ley no prevé el número de senadores para la destitución, y añadió que no cree que el Frente Guasú se preste a una maniobra para destituirlo. “No habiendo prueba de la autenticidad de esos mensajes, no creo que tomen una decisión tan drástica”, reflexionó.

Acevedo lamentó que los colorados están apelando a “cualquier cosa rara”, para lograr el tema enmienda, y que el tema del WhatsApp “sería una más de esas cosas que están planeando en busca del objetivo final”.