PPQ: Prematuro para asegurar presidencias

“Particularmente creemos que va a correr mucha agua aún bajo el puente y vamos a ver qué va pasando con el tiempo”, dijo Stephan Rasmussen, senador elector de Patria Querida, y agrega que es “prematuro” asegurar Presidencia de las cámaras del Congreso.

“Es muy prematuro. Yo creo que van a pasar muchas cosas todavía”, insistió respecto al punto de las candidatura a presidir la Cámara de Senadores y Diputados, y afirma que es algo que aún ellos no conversan.

“Si, ya comenzamos ciertas conversaciones con el tercer espacio. Muchos de los senadores fueron reelectos y nosotros somos como los nuevos. Les estamos acercando nuestras propuestas”, explicó sobre las conversaciones “informales” que tienen con otros grupos como el Partido Democrático Progresista (PDP), Hagamos y Cruzada Nacional (de Paraguayo Cubas).

También tiene definida su postura contra el juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, aunque no las acciones a tomar en represalia. “Va a depender de que ocurra con la aceptación o no de la renuncia”, dijo Rasmussen refiriendo que la mayor parte de la responsabilidad de convocar o no a los candidatos inhábiles “va a depender del presidente del Congreso actual”.

“Nosotros vamos a ir a jurar, esa en nuestra responsabilidad, jurar. Porque qué puede pasar si no vamos”, cuestionó, temiendo a que una mayoría mínima pueda tomar decisiones en su ausencia.

El senador electo reiteró el rechazo de PPQ a la postura del Ejecutivo de trasladar la embajada paraguaya en Israel a Jerusalén, ciudad en conflicto entre Israel y Palestina.