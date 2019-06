Colorados buscan desmembrar a San Juan Nepomuceno

Por Antonio Caballero, corresponsal

SAN JUAN NEPOMUCENO. Concejales departamentales colorados (HC) apoyan el proyecto de desmembración de San Juan Nepomuceno en represalia a la derrota electoral que tuvieron frente a la Alianza San Juan Diferente.

La distritación de la compañía San Francisco tiene el apoyo del virtual precandidato a la intendencia de San Juan Nepomuceno, por el movimiento Honor Colorado, Rodrigo Miño, concejal departamental. El ex intendente colorado, Albertano Reyes (HC) también está apoyando la mutilación nepomucena.

Según los datos, el desmembramiento del distrito nepomuceno es en represalia por la derrota electoral del Partido Colorado en dicha localidad. Orlando Rojas de la Alianza San Juan Diferente había ganado al candidato del Partido Colorado Albertano Reyes, quien es uno de los concejales departamentales que está apoyando la distritación de San Francisco.

La semana pasada, la Comisión Pro Distritación de San Francisco, presentó una nota en la Junta Departamental solicitando la declaración de “Interés Departamental la distritación de San Francisco” y el concejal Rodrigo Miño mocionó el tratamiento sobre tabla, pero no consiguió los votos necesarios.

Rodrigo Miño dijo que desmembrar San Juan Nepomuceno para crear el distrito de San Francisco no está a cargo de los concejales departamentales sino del Congreso Nacional. Pero apoya la declaración de interés departamental de la distritación de San Francisco.

La bancada de la HC de la Junta Departamental está compuesta por Rodrigo Miño, Albertano Reyes (ambos de San Juan Nepomuceno), Sandra Morel de Abaí, Wilson López de Tavaí y Ever Brítez de la ciudad de Yuty.

Rodrigo Miño pese a estar ya trabajando por su precandidatura negó la nominación y señaló que el tema aún no está definido porqué hay otros interesados en la nominación.

Miño dijo que no está a favor de la distritación de San Francisco, "sino estamos ayudando como concejales departamentales que el sufrido pueblo de San Francisco alcance el progreso". Dijo que no tiene camino, no tiene salud, no tiene nada y que solamente con su emancipación conseguirá.

Al ser consultado si es una represalia por la derrota electoral, dijo que nunca hablaron del tema y que no hay una directiva de sus líderes departamentales para desmembrar San Juan Nepomuceno.

Sin embargo, el proyecto de los colorados es desmembrar San Juan Nepomuceno, tal como ocurrió con Yuty para crear el distrito de 3 de Mayo y en la primera elección ya recuperaron la intendencia a cargo del colorado Ever Vera Dávalos.

El intendente, el liberal, Orlando Rojas señaló que la compañía San Francisco no cuenta con la infraestructura necesaria como para ser un distrito. "Los pobladores no son propietarios de la parcela de tierra donde viven, de dónde saldrán los recursos económicos para el mantenimiento de una estructura municipal por ejemplo", se preguntó el jefe comunal.

Tratamos de hablar con el ex intendente colorado de San Juan Nepomuceno, Albertano Reyes, pero su teléfono estaba apagado.