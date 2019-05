Preliminar para sospechosos del homicidio de un mecánico en Filadelfia

Por Marvin Duerksen, corresponsal

FILADELFIA. El caso del homicidio de Dieter Federau, mecánico y propietario de un taller en esta ciudad, tiene fecha para audiencia preliminar. Hay dos acusados del crimen, considerado uno de los primeros casos de sicariato de la zona.

Tras presentar el fiscal Andrés Arriola acusación final y pedido de juicio oral, el juez Penal de Garantías de Filadelfia Aníbal Ortiz fijó para el 1 de julio la fecha para la audiencia preliminar. “Nosotros sostenemos que tenemos evidencias suficientes”, dijo el fiscal Arriola.

La acusación por homicidio doloso presentada por el Ministerio Público es contra Rosalino Ramón Zeballos Brítez, como presunto autor material del crimen, mientras Fabio Rubén Santacruz Mendoza sería el instigador o autor moral.

El fiscal dijo que “hay varias pruebas contra ellos, como testificales, que sindican a Rosalino Zeballos como autor material, quien después se desdijo. Existen un sinnúmero de testigos que dicen que este autor material les confiesa que fue él quien acabó con la vida de Dieter Feredau, a pedido de Fabio Santacruz y con una paga de 10.000 dólares y de un vehículo”.

El fiscal subrayó que antes del homicidio hubo una constitución de sociedad por más de G. 1.000 millones entre la víctima y Fabio Santacruz, cada uno quedando con la mitad del dinero. “Dieter Federau puso el capital, Fabio el trabajo, entonces todo lo que ellos tenían era en sociedad, todo el dinero cambia. Con la muerte todo tenía que quedar para Fabio y él llegó a reclamar esto, posterior a la muerte”, comentó el fiscal.

Pero la sociedad no estaba perfeccionada, se hizo por escribanía, pero no se justificó en el Registro Público. Además, el patrimonio del fallecido era conyugal, por lo que Federau no pudo disponer de todos los bienes. “O sea, que tenemos unas cuantas evidencias, que obran en la carpeta fiscal, que en el juicio oral desarrollaríamos por estrategia”, apuntó Arriola.

También se sabe cómo al supuesto autor material se le facilitó la llave de la casa del fallecido y existe un informe de cruce de llamadas entre los dos sospechosos en el momento clave.

Testigos

Arriola agregó que “es uno de los primeros casos de sicariato de Filadelfia y por las pruebas que tenemos el trasfondo sería económico. Se pagó porque iba a haber mucho dinero en juego después. Es un caso emblemático, esperemos que vengan todos los testigos, vamos a insistir con eso, hay muchos testigos, hay más de 30 testigos”.

La expectativa de pena privativa de libertad para Rosalino Ramón Zeballos Brítez y Fabio Rubén Santacruz Mendoza es de hasta 30 años. Los dos sospechosos del crimen se encuentran actualmente en la Penitenciaría de Tacumbú.

Fiscales

El mecánico Dieter Werner Federau Candia fue encontrado el lunes 19 de febrero muerto en su domicilio, con dos impactos de bala en la cabeza. El caso primeramente estaba en manos del exfiscal Alan Schaerer, duramente cuestionado por familiares y amigos de la víctima por su lento proceder en la causa. El caso pasó después a manos del fiscal Juan Ledesma, para estar hoy sobre la mesa del fiscal Andrés Arriola.