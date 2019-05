Presentan denuncia formal por negociado de viaductos frente al Botánico

Por Ing. Carlos A. T. Cáceres

En abril de 2019 presentaron denuncia formal contra obra de viaductos financiada por el Focem, a la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem)

La denuncia presentada por el ingeniero Hermann Pankow Noguera, se refiere a la “Licitación Pública Internacional N° 52/2015 Empresas de Construcción especializadas en obras viales, para la construcción de la avenida Costanera Norte de Asunción -segunda etapa y conexión con la avenida Primer Presidente, convocada por el Ministerio de Obras Públicas”.

Según la denuncia, el Focem aprobó el cambio del túnel licitado a viaductos en la obra Costanera Norte, frente al botánico, solo con la condición que no haya variación de costo y plazo. Al respecto señala que en marzo 2017 en la reunión en Montevideo, la unidad técnica de Focem habría mentido a la comisión de representantes permanentes del Mercosur, diciendo que con el cambio de túnel a viaducto, habría una reducción de 6 meses en el plazo de construcción y, además, no se aumentará el costo de la obra.

Sin embargo no solo no hubo tal reducción de 6 meses, sino que se aumentó el plazo más de 2 años, y el costo de US$ 2.000.000 trepó a US$ 13.000.000, por el cambio de túnel a viaducto. También señala que lo establecido en el contrato del 2015, era un plazo de 30 meses, y que el costo tampoco se mantuvo igual como se prometió para la aprobación del cambio, que según estimaciones, incluyendo expropiaciones el costo superó más del 20% del precio original del contrato (que es el máximo permitido por la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, y el Decreto N° 21909 que reglamente la ley N° 2051/2003).

Esto se oficializó en documentos de Mercosur.

El organismo ejecutor habría mentido sobre el plazo

Además, habrían presentado un estudio ambiental falseado magnificando 10 veces el diámetro de las aductoras (que supuestamente complicaría la construcción del túnel), debiendo decir mm o 80 cm, 100 cm o 120 cm

Se expropia el Jardín Botánico sin ley, sin sentencia judicial y sin pago previo sino un trueque de tierras del Ministerio de Defensa.

La orden de inicio se dio en mayo 2016 con un plazo de 30 meses. El contrato debió finalizar en noviembre 2018, y se extendió a mayo 2019 llegando así al límite de 20% permitido por la ley 2051 en su art 62.

Según reitera el Focem en la Página 12 de su addenda

Si hay una nueva prórroga más allá de mayo 2019 (plazo ya aumentado), el nuevo plazo firmado por el ministro Arnoldo Wiens, sería la prueba contundente de la violación de la ley 2051 art 62, ya que pasarán los 36 meses máximos permitidos por esa ley. (1.2 x 30 meses que era el plazo original del contrato). Informantes que solicitaron el anonimato, aseguran que se habría firmado ya esa prórroga pero que no están haciendo pública.

Túnel de 446 m y 10 m de ancho (incluido rampa)

La cotización de este túnel presentada por el oferente adjudicado era irreal, pues era imposible de realizar por US$ 2 millones un túnel de esas características. La modificación del proyecto después de la adjudicación a espalda de los demás oferentes, es una vieja práctica que parecía haberse dejado de lado en nuestro país. La misma consiste en que las constructoras presenten precios tan bajos abiertamente incumplibles, considerando que a través de buenas relaciones y resortes políticos adecuados, lograrán modificar el proyecto ejecutivo después de adjudicada la obra, disparando los costos para hacer rentable una obra que en principio fue ganada con estimaciones de pérdidas.

La trama

Ya en octubre de 2016, antes del estudio de factibilidad se hablaba de una estructura elevada en sustitución del túnel. Además, el proyecto del mega viaducto lo habría realizado la constructora adjudicataria, pese a la incompatibilidad entre la función de proyectista y constructora a cargo de la misma empresa.

En mayo de 2018 el Ministerio habría presentado el plano de fraccionamiento del Jardín Botánico para “cambio de uso”. Para ello el 14 de Noviembre 2018 el Ministerio de Defensa cede al MOPC el 97.1% de las 34.98 Ha (dejando solo 0.98 Ha) del área silvestre (Jardín Botánico) creada por LEY N° 5.783.

Luego, a fines del 2016, el MOPC se comprometió a ceder a su vez a la Municipalidad de Asunción, para incrementar el área del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) que habría sido aprobada posterior a la decisión de hacer el mega viaducto, mutilando para ello 2,6 Ha del JBZA, lo que indicaría que todo habría sido premeditado, comenzando con la oferta baja e irreal para las obras del túnel. También la denuncia señala que la Fiscal General de Estado, doctora Sandra Quiñónez, extrañamente después de 1 mes y 4 días (máximo 7 días es lo habitual) habría enviado la denuncia del caso de viaducto del Botánico a la Fiscalía 3 cuando que la denuncia debió ser remitida a delitos económicos por ser por lesión de confianza.

La lechera atada

La aviesa manipulación del diseño ejecutivo, permite a las adjudicatarias cotizar partes sustanciales de la obra a precios irreales, sin importar que el costo final de la obra se dispare mas allá de cualquier previsión.

Al respecto la denuncia señala que se trataría de “privilegios” reservados a un exclusivo grupo de empresas, que integrarían la llamada “rosca vial” que históricamente gobernó en el MOPC, esquema perverso que a la fecha ningún gobernante se habría animado a revertir.

De hecho el viaducto del Botánico, está causando preocupación en diversos sectores de la construcción, ya que las licitaciones dejarían de tener sentido y sentarían un peligroso precedente. Además, demostraría que el tráfico de influencias está vigente mas que nunca, y que los “lobbystas” (conocido en la jerga vial como “ordenanzas de lujo”), seguirán torciendo el brazo de los que toman decisiones sin importar que se pisoteen las instituciones, normas, y hasta cuestiones técnicas.

