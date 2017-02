Presión para aceptar víveres

Teodolina Villalba, de la FNC, reclamó que colonos menonitas vinculados a la familia Wiebe presionan para que los labriegos de Guahory acepten víveres como parte del intercambio para la liberación del joven Franz Wiebe, secuestrado por el EPP.

Villalba, de la Federación Nacional Campesina (FNC), conversó con radio ABC Cardinal y comentó que los campesinos de Guahory sufren la presión para que acepten los víveres que deben entregar como parte de la negociación para la liberación del joven Franz Wiebe, secuestrado hace 197 días por los criminales del EPP.

La dirigente campesina insistió en que los labriegos no aceptarán estos víveres. "Nosotros no vamos a aceptar víveres. Seguiremos con la lucha”, indicó. Además, agregó que no se dejarán “manchar” con los víveres que son producto de las exigencias del EPP para liberar a Franz Wiebe.

El EPP dio la orden de hacer donaciones de alimentos para las comunidades de Antebi cue, en Concepción, que sí aceptaron los alimentos y para campesinos de la colonia Guahory, en Caaguazú, en donde existe una negativa generalizada a hacerlo.