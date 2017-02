'Apresar' a senadores para restar votos a oposición

Para el senador Adolfo Ferreiro, la denuncia presentada por el oficialismo sobre un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Cartes apunta en realidad a enviar a prisión a legisladores opositores para poder avanzar con la enmienda pro reelección.

En conversación con el programa A La Gran 730 de radio ABC Cardinal, el senador Ferreiro señaló que existe todo un lío propaganístico político para sostener la presentación del proyecto ilegal de enmienda constitucional con el que tanto cartistas como luguistas aspiran instalar la figura de la reelección presidencial. “Se está urdiendo un plan apoyado por el Frente Guasú”, puntualizó.

“Existe un plan para llevar presos a dos o tres senadores para que tengan votos. Esto es propio un sector del coloradismo que busca instalar un modelo autoritario”, manifestó Ferreiro en conversación a la 730 AM.

Ferreiro manifestó que cuando con proyectos como éste, se tuercen las instituciones y se violan los principios, lo que se está haciendo es “generar violencia”.

“De las consecuencias sobre lo que hagan no pueden tener control. Están prendiendo una mecha sobre la que no tienen control. Si se mantiene dentro del campo de la formalidad de los votos es una cosa, pero lo que están haciendo es provocarle a la gente y sobretodo provocándole a un sector del propio partido de gobierno que es el Partido Colorado y no pueden tener control sobre la consecuencia de eso”, advirtió.

El senador por Avanza País indicó que lo que están haciendo cartistas y lugistas es destruir las reglas del sistema republicano y provocar el desorden político. “Si llegan a aprobarlo, se hace un golpe de Estado y no sé cómo puede reaccionar la ciudadanía. Se nos sale de control porque nadie puede calcular los efectos al punto de estar bien seguros. No lo digo como una amenaza lo digo como un análisis de lo que puede pasar”, acotó.

Dijo sentir lástima por casos particulares como el de su colega del Frente Guasú, Carlos Filizzola, al que consideró como símbolo de uno de los primeros resultados electorales de la transición democrática pues ganó en 1991 la intendente de Asunción y eso le había permitido ser bandera de la democratización como Luis Resck era bandera por la lucha por los Derechos Humanos. “Filizzola hace unos meses nada más sostenía el porqué no se podía volver a tratar la enmienda. Están muy acostumbrados a borrar con el codo lo que hacen con la mano”, aseveró.

“Lugo les da la razón”

En otro momento, Ferreiro indicó que con su actuar, tanto el Frente Guasú como Fernando Lugo van en contra de todo lo que se sostuvo como alegatos de su defensa durante el juicio político que le costó su destitución en junio de 2012.

“En este momento, el Frente Guasú , con Lugo a la cabeza y el silencio ominoso de Filizzola, está diciendo que en el juicio político Lugo mintió porque se hizo defender en base a algo que no creía. Le están dando a la razón a los que dijeron que en nombre de la política se puede hacer cualquier barbaridad”, afirmó.

Insistió en que para llegar al poder, quienes destituyeron a Lugo recurrieron a un procedimiento irregular, ilegal e inconstitucional. Sin embargo, hoy “ellos (el Frente Guasú) están queriendo hacer lo mismo para llegar al poder”.

“No se les puede preguntar nada porque ellos no hablan y tienen una actitud y retórica mesiánica que tienen la razón porque son quienes son”, apuntó.

“Frente Guasú está quemando toda su credibilidad, está demostrando ser de lo peor que hay en términos republicanos y democráticos”, sentenció.