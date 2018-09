Querían documentos y quemaron su casa en Nueva Alborada

Por José González, corresponsal

NUEVA ALBORADA. Un antiguo conflicto por la titularidad de un inmueble habría derivado en la quema de una vivienda en este distrito. En el problema está involucrado el concejal Florentín Mereles (ANR) y sus cuatro hermanos.

La víctima, Pedro Meza (31), manifestó que “los hermanos Mereles, a punta de arma de fuego, querían que les entregara los documentos del Indert donde consta que soy el legítimo dueño. Me negué, entonces rociaron con nafta y quemaron mi casa”.

El hecho ocurrió esta madrugada aproximadamente a la 01:30 en el barrio Itá Cajón, en el acceso al cerro “Indio dormido”, en el cual se encuentra la famosa cueva “Teju kuare”, uno de los principales atractivos de la comunidad. Intervino personal de la Comisaría 28ª de Nueva Alborada.

Meza relató que los cinco hermanos, “entre ellos el concejal municipal Florentín Mereles (ANR), no sólo quemaron la vivienda, sino que le dijeron que su vida no vale nada y que me vaya del lugar”.

La propiedad tiene una superficie de cinco hectáreas, de un gran valor económico por el atractivo turístico. Meza relató que vive en el predio desde hace 12 años y que en 2013, a través de una iniciativa de la Municipalidad, comenzó a potenciar turísticamente la zona. Dijo que el terreno, en principio, fue cedido por el patriarca de la familia Mereles, con quien se había criado desde muy pequeño.

“Cuando falleció don Gabriel y después de salir del cuartel comencé a trabajar y luego, en 2014, solicité la titularidad en el Indert, pagué todas las cuotas y ahora estoy esperando el título”, dijo. Añadió que la familia Mereles nunca se interesó ni ocupó del inmueble, pero ahora, al ver que es un negocio interesante, lo reclama como propio.

Intentamos comunicarnos con el concejal Mereles, pero su teléfono daba apagado.