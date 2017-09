Quieren anegar más y sin pagar, dice Saguir

El 80% del territorio inundado para la construcción de Yacyretá es paraguayo y hasta ahora la Argentina ni siquiera pagó un peso en compensación. El Gobierno de Horacio Cartes ahora permitirá más anegación con Aña Cuá, que solo beneficia al vecino.

El senador Miguel Abdón Saguier (PLRA), recordó que hasta hoy la Argentina no pagó nada de los US$. 1.000 millones en concepto de compensación por territorio inundado a nuestro país, alegando desconocer la nota reversal de 1992, la cual en cambio reconocen para ciertos reclamos a su favor.

“Esa inundación de nuestro territorio genera una compensación que asciende más o menos a US$ 1.000 millones que los argentinos no nos pagaron ni medio dólar y nosotros vamos a caer en el error de inundar más territorio paraguayo, porque el brazo aña cua está totalmente en territorio paraguayo, sin que no nos hayan pagado medio dólar”, reclamó el senador ante está total entrega de la soberanía nacional.

“Los argentinos alega que no nos pagan ese tema del territorio inundado, porque existe discrepancia de si está o no vigente la nota reversal del 92 sin embargo para calcular la dueda de Yacyretá utilizan la tarifa prevista en esa nota reversal, te das cuenta de lo absurdo que es el manejo y los representantes paraguayos se prestan para eso”, remarcó. Agregó que el gobierno incluso quiere “puentear” al Congreso, para favorecer a la Argentina.

Lo peor de todo es que estas obras se encargan únicamente por interés de la Argentina ya que nuestro país en este momento no requiere más energía, puesto que ni siquiera aprovecha ya que ya tiene y que termina cediendo a precio absurdo al vecino.

Lea más: En once años, el proyecto Aña Cua sufrió una sorprendente mutación

“En nuestro caso no existe necesidad, lo que tienen necesidad son los Argentinos. Es muy grave, nosotros (Congreso) no tendríamos poder coercitivo para impedir este atropello al tratado y a los intereses del Paraguay”, insistió. Adelantó que únicamente la presión ciudadana podría impedir este atropello que se planea con aval del Ejecutivo.