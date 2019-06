Reclama abandono de obras

Arnaldo Samaniego, exintendente de Asunción y actual diputado, dijo que ser jefe comunal es una tarea ingrata por las exigencias de los ciudadanos. Sin embargo, manifestó que la administración de Mario Ferreiro paró y no dio continuidad a varias obras.

Samaniego conversó este sábado con radio ABC Cardinal sobre diversas cuestiones relacionadas a la política. Una de ellas tuvo que ver con su gestión como intendente entre 2010 y 2015 y de qué pensaba sobre la administración de Mario Ferreiro.

El diputado colorado se mostró cauto en la respuesta e indicó que era la prensa la que debía hacer esa comparación. Sin embargo, enumeró algunos de sus proyectos durante su gestión y dijo que Ferreiro “no dio continuidad” a algunos de los planes cuando él dejó la intendencia de la capital tras perder, precisamente, contra el actual jefe comunal en los comicios municipales de noviembre de 2015.

Samaniego reconoció que el ser intendente es una tarea díficil e ingrata porque los ciudadanos quieren soluciones a corto plazo a problemas que llevan cientos de años, como las crecidas. En ese sentido, se defendió y sentenció que “con errores y aciertos” se instalaron varios conceptos nuevos y se hizo un trabajo con los desagües pluviales, que completaron en un 30%. Sin embargo expresó que la gente “ve solo el 70% que falta”.

“El intendente no puede hacer todos los trabajos (...) Yo me rodeé de buenísimos técnicos. Inauguramos la Policía Municipal. Ameritaba una continuidad con ciertas obras, no hubo esa continuidad en eso que iniciamos. Con aciertos o desaciertos, avanzamos muchísimo. Hoy, esos trabajos están parados”, sostuvo.

Deja todo para el próximo periodo

Samaniego será vicepresidente primero de Diputados desde el 1 de julio próximo. Sobre el posible planteamiento de pérdida de investidura de Carlos Portillo y Tomás Rivas, ambos imputados y procesados por distintos casos de corrupción, indicó que eso está en “la agenda del próximo periodo parlamentario”.

“Son colegas que tienen problemas desde la legislatura anterior (...) en base a eso vamos a ir avanzando sobre este tema. El Parlamento en sí no goza de tanta credibilidad. Es el esfuerzo que tenemos que hacer, asumir errores, corregir errores, plantearnos una agenda parlamentaria. La agenda se centra en lo económico, salud, educación. Coincidimos que necesitamos una bicameral que trabaje durante el año y no solo cuando hay que hacer el presupuesto”, concluyó.