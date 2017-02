Reelección: Denunciarán a quienes incitan a la violencia

Esta tarde colorados presentarán una denuncia en la Fiscalía contra senadores o no parlamentarios que incitan a la violencia en el debate sobre la enmienda constitucional, según anunció Javier Zacarías Irún.

ETIQUETAS

Según declaraciones brindadas por el vicepresidente 3º de la ANR, Javier Zacarías Irún, esta tarde será presentada una lista de senadores y no parlamentarios que instigan a que haya choque y división. “Están instalando ríos de sangre y anunciando muertes. Se hará la denuncia para que el fiscal pueda considerar y sobre todo, que haya un antecedente ante cualquier eventualidad”, manifestó el colorado.

“La denuncia será contra las personas violentas que hablan con odio y resentimiento. Nosotros queremos un país unido y que se respete la democracia”, aseguró Zacarías Irún. El mismo no supo precisar la fecha en la cual será presentado el proyecto, pero opinó que probablemente ya se cuenten con los votos necesarios, según informó la periodista Gabriela González Escalada.

“Muchos cuestionan porque no le quieren a Horacio Cartes, porque es un país que ha cambiado, hay decencia, honestidad y transparencia. Nos ven como un país serio y democrático”, declaró. Por otra parte, afirmó que la ANR no tiene un “plan B” en caso que no se apruebe la reelección. “No existe otro candidato que no sea Cartes”, mencionó.