Se manifiestan contra estacionamiento tarifado

Comenzó la protesta de ciudadanos organizados contra el estacionamiento tarifado que la Municipalidad de San Lorenzo pretende implementar desde mañana. Los manifestantes están frente a la sede municipal.

La gente va llegando hasta la Municipalidad de San Lorenzo para manifestarse contra el tarifazo del estacionamiento, informó la corresponsal Antonia Delvalle.

Los manifestantes indicaron que no hay estudio de impacto económico y que el proyecto no redundará en mejoras para la ciudad, porque no se ve un plan de mejora como la reparación de calles.

Piden la suspensión de la implementación del estacionamiento tarifado, que entra a regir mañana, y que se establezca una mesa de diálogo. Se proyecta cobrar G. 3.000 la hora de aparcamiento y fuertes multas que rondarían el millón de guaraníes en caso de que el ciudadano no pague.

"Se trata nuevamente de una imposición de las autoridades municipales, del intendente colorado Albino Ferrer, a espaldas de los vecinos", afirma Pastor Filartiga, de Chekuerái.

Un importante grupo de agentes policiales está en frente de la sede municipal.