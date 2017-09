Sigue con “zoquete” en Muni

Guadalupe Aveiro Solís, exesposa del senador Víctor Bogado, fue pillada el año pasado “planilleando” en horario laboral. Hoy sigue con un cargo en la Municipalidad de Asunción, pero comisionada a la oficina de un concejal, donde no registra asistencia.

De acuerdo al portal de funcionarios de la Municipalidad de Asunción Guadalupe Aveiro Solís es funcionaria de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales y Organizaciones Civiles de la Municipalidad de Asunción. Aveiro es también presidenta de la seccional n°2 del barrio Virgen del Huerto.

Gana, cada mes, G. 6.496.268 como sueldo y además, cada mes le pagan del erario municipal G. 186.628 en concepto de subsidio para la salud. Ingresó en 2010, como cupo del entonces intendente de la capital Arnaldo Samaniego (ANR). La dirección donde trabaja a su vez depende de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Externa. Estas direcciones dependen de la Intendencia de Asunción, a cargo de Mario Ferreiro, aunque allí nadie sabe de ella.

Guadalupe Aveiro Solís, (Lupe para sus íntimos), no trabaja en la dependencia donde está asignada oficialmente. En 2015, el concejal colorado Julio Ullón pidió su comisionamiento a la Comisión de Transporte Público y Tránsito, según indicó el edil en conversación con ABC Color. En ese momento, la seccionalera se candidató también a concejal pero no entró en el cupo que le correspondió a la ANR.

La figura de Aveiro cobró notoriedad en el año 2012, cuando fue imputada por un caso de violación de una menor de edad. Entonces se ordenó que cumpliera arresto domiciliario.

Consultado Ullón si Aveiro es un cupo político, aseguro que no. Detalló que él pertenece a la disidencia colorada, con Mario Abdo Benítez y ella al movimiento oficialista Honor Colorado. En algún momento -dijo Ullón- fueron aliados políticos.

El concejal colorado de Asunción afirmó: “Yo no voy a permitir que ella esté sin actividades. Si eso sucede voy a solicitar el fin de su comisionamiento en la Comisión de Transporte. Siempre le doy actividades. Ella está en otro movimiento y no tengo por qué ampararle aunque esté en mi movimiento. Sí te puedo decir que está trabajando bien y hasta ahora no me falló, tengo que ser justo en eso”.

Actualmente Aveiro está organizando el Segundo Congreso de Tránsito y Seguridad Vial, según aseguró Ullón. Este congreso se realizará recién el 17 y 18 de noviembre.

Ullón afirma que dedica su tiempo a eso y, por ese detalle, tiene un permiso de la Junta Municipal de Asunción para no marcar horario de entrada ni de salida. Esto facilita que la mujer esté fuera de control como funcionaria municipal. De hecho, tiene el rango de “asesora”.

Aunque figura en las planillas de la Municipalidad de Asunción desde hace siete años, no hay evidencia de que alguna vez haya cumplido horarios o haya estado sometida a algún tipo de control.

Por ejemplo, el 27 de mayo de 2016 periodistas de nuestro diario sorprendieron a la mujer en horario de oficina paseando por el barrio Tacumbú de Asunción. Al quedar en evidencia, la mujer trató de esconderse detrás de una camioneta Toyota Hilux color negro que la estaba esperando.

Al mando de dicho rodado estaba la también funcionaria pública Cinthia Centurión Amarilla. En ese momento, ella figuraba en la lista de funcionarios permanentes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), comisionada a la oficina del Registro Electoral de Lambaré. Percibe un salario de G. 2.300.000 y está en una lista remitida por la institución al Ministerio de Hacienda solicitando recategorización. Centurión Amarilla supuestamente es inscriptora, pero la misma en realidad se desempeñaba en ese momento como empleada doméstica de Aveiro y sus hijas, en su residencia ubicada también en Lambaré.