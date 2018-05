Sindicato ratifica apoyo a ley de jubilaciones

El Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda ratifica su apoyo al proyecto de ley que crea el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia, y establece normas de inversión de los fondos.

Comunicado mediante, el Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (Prisifumih) aclara que el proyecto de ley, con media sanción en Diputados, "en ninguno de sus artículos establece aumentar la edad jubilatoria, no cambia el monto de la jubilación, no aumenta el aporte jubilatorio, no dispondrá del dinero de los jubilados".

Señala que la normativa establecerá "reglas claras" que buscan "reducir los riesgos y trasparentar el manejo administrativo de las cajas" de jubilaciones mediante controles estrictos, obligará a los administradores a rendir cuentas a los aportantes, permitiendo auditorías internas y externas.

Destaca que a través de dichas auditorías los aportantes sabrán el destino de sus aportes, "buscando proteger nuestro derecho, el bien más sagrado que son nuestros fondos jubilatorios".

Expresa igualmente que el manejo discrecional ha mostrado "malos resultados" en el pasado. "Por ejemplo, la Caja Bancaria que todos los paraguayos subsidiamos (más de G. 100.000 millones), por malos manejos administrativos, no podemos seguir sin ninguna normativa de control y regulación", advierte.

El sindicato invita a un debate "abierto y sincero", "no politizado", donde se expongan posturas claras con argumentos. "Buscamos que con el diálogo y las coincidencias favorables construyamos un consenso. Lo que si queda claro es que todos debemos buscar que existan controles, que nos den tranquilidad sobre las inversiones de nuestros fondos", subraya el comunicado.