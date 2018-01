SNPP asegura que instructores cobrarán aguinaldo

El director general del SNPP, Ramón Maciel, en comunicación con ABC Color, reiteró que los 370 instructores que no percibieron sus aguinaldos en diciembre de 2017 lo harán juntamente con el salario de este mes de enero de 2018.

ETIQUETAS

El director general del SNPP, Ramón Maciel, insistió, además, en que estos instructores, que no llegaron a enseñar 10 meses completos en el año lectivo, no pudieron cobrar su décimo tercer salario del año debido a que el Congreso nacional no aprobó el pedido de reprogramación presupuestaria, "presentado en tiempo y forma”.

Aclaró, igualmente, que el Servicio “no adeuda” a ningún instructor “ningún monto” en concepto de salario del año pasado. “Todos los salarios fueron honrados en tiempo y forma”, insistió Maciel.

El director dijo que asume la responsabilidad de la falta de pago, pero se trata de una "deuda flotante" que "indefectiblemente va a ser cobrada" ya con los sueldos de enero del personal permanente", acotó.

Maciel explicó, asimismo, que la meta comprometida con el presupuesto del año pasado fueron 162.000 certificaciones de personas que pasaron por el SNPP y, ante la gran demanda y para responder a las expectativas de la ciudadanía, ha cerrado el ejercicio anterior con 213.000 certificaciones.

Agregó que, debido a que la institución contó con el mismo presupuesto vigente en el año 2016, eso les obligó a solicitar una reprogramación al Parlamento, “presentada en los plazos correspondientes y en la debida oportunidad, lo que hubiera posibilitado el pago de los aguinaldos”.