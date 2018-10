Sobreseen al senador Paraguayo Cubas

El juez Gustavo Amarilla decidió allanarse al pedido del Ministerio Público y sobreseyó definitivamente al senador Paraguayo Cubas, del caso toma e incendio del Congreso Nacional de marzo del año pasado.

El magistrado explicó que se hizo lugar al a sobreseimiento definitivo, a pedido del Ministerio Público, “con el argumento de la duda razonable. Es por el hecho de que su conducta no resulta ser típica, es decir, lo que hizo o no hizo no es delito”, explicó.

Lea más: Salida procesal en caso del 31-M

Sostuvo que la redacción de la acusación contra Cubas “es idéntica a la acusación hecha a otras personas, es decir, formaba parte de una turba dentro del Congreso, pero ¿cuál era la conducta reprochable de su actuación? El juzgado decidió que por el mero hecho de estar ahí no merece una acusación”.

Payo Cubas fue uno de los imputados por supuestamente formar parte del grupo de personas que ingresó al Congreso Nacional en la noche del 31 de marzo del año pasado. Supuestamente captó videos de lo sucedido en el interior.

Antes de la audiencia, Cubas habló sobre sus procesos y asegura que tiene pendientes la causa por haber pintado con aerosol la frase “Díaz Ladrón” en la casa de Javier Díaz Verón, exfiscal General del Estado. “De rodillas que me pidan perdón los fiscales”, expresó.

“En la Corte Suprema de Justicia tengo siete sumarios, están enojados porque les cintareé a unos cuantos jueces, porque usé una oficina como letrina y ellos me suspenden mi matrícula, ¿por qué pio? Di cintarazos como arrestado, no como abogado”, justificó.

Finalmente dijo que con la muerte de Rodrigo Quintana, que califica de lamentable, se pudo evitar que Cartes hoy sea presidente. Afirma que pudo “colgarlos de una plaza pública” a los legisladores que votaron a favor de la enmienda pro reelección.